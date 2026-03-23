25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση
Σε ισχύ θα τεθούν την Τρίτη και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:
- Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
Ως προς τα δρομολόγια του Τραμ, θα διαμορφωθούν ως εξής:
- Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.
- Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.
Αλλαγές στα δρομολόγια θα ισχύσουν Τρίτη και Τετάρτη σε αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ.
