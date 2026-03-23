Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Η Γαλανόλευκη στη θάλασσα του Πειραιά για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Αυτοδιοίκηση 23 Μαρτίου 2026

Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια στον Όρμο της Αφροδίτης, στην Πειραϊκή.

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Με συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Όρμο της Αφροδίτης στην Πειραϊκή, η καθιερωμένη δράση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, με τη Γαλανόλευκη να τοποθετείται στην επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά από τον Δήμο Πειραιά με τη συνδρομή του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων, τιμώντας τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στη θάλασσα.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την πόλη, έριξε στη θάλασσα δάφνινο στεφάνι, προσδίδοντας έναν επιπλέον συμβολισμό τιμής και μνήμης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο και άλλα εμβατήρια, δίνοντας ένα ξεχωριστό επετειακό κλίμα στην εκδήλωση.

Η δράση ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Τη διοργάνωση είχε η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά, ενώ η δράση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Λιμενικού Σώματος, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, του Ε.Κ.Α.Β., του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Πειραϊκής «Ο Άγιος Νικόλαος».

Η παρουσία πολιτών και επισκεπτών ανέδειξε τη σημασία της επετείου και τη δύναμη της συλλογικής μνήμης.

Διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ενόψει της Εθνικής μας εορτής, ο Δήμος Πειραιά τοποθέτησε τη Γαλανόλευκη στον Όρμο της Αφροδίτης, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της πόλης μας, αποτίοντας φόρο τιμής στους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στη θάλασσα.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ένας συμβολικός, αλλά και ουσιαστικός τρόπος να αναδείξουμε τη βαθιά και διαχρονική σχέση του Πειραιά με τη ναυτοσύνη και τη θάλασσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων για τη συμβολή του στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά που εργάστηκαν για την άρτια διοργάνωσή της. Ευχαριστώ επίσης όλους τους φορείς, τους εθελοντές και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της δράσης.

Με σεβασμό στην ιστορία μας, ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να τιμά κάθε χρόνο την εθνική μας επέτειο, διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη και μεταφέροντας τα μηνύματα της ενότητας, της ελευθερίας και της εθνικής υπερηφάνειας στις επόμενες γενιές».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, τόνισε:

«Στον Δήμο Πειραιά, τιμήσαμε για ακόμα μια χρονιά την 25η Μαρτίου και τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στη θάλασσα, με τη Γαλανόλευκη να κυματίζει στον Όρμο της Αφροδίτης στην Πειραϊκή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, υπερηφάνειας και αισιοδοξίας.

Η δράση αυτή αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του Πειραιά με τη ναυτοσύνη και την θάλασσα, τιμώντας παράλληλα την ιστορική μνήμη και τις αξίες της Επανάστασης του 1821.

Θερμές ευχαριστίες στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων, το Λιμενικό Σώμα, το Ε.Κ.Α.Β., τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο Άγιος Νικόλαος», τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για τη συνδρομή τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης. Χρόνια πολλά σε όλους τους Πειραιώτες και σε όλους τους Έλληνες!».

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων Βασίλης Πατέρας, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Ένας δυνατός συμβολισμός των Ελληνικών Ναυτικών Δυνάμεων και η μεγάλη προσφορά τους στον Αγώνα για την Ελευθερία!

Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά για τη συνεργασία».

