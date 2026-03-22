25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς
Λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η θάλασσα της Πειραϊκής «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα. Ο Δήμος Πειραιά τίμησε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με μια συμβολική κίνηση, υπενθυμίζοντας τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στις θάλασσες.
Το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), στον Όρμο της Αφροδίτης (το γνωστό «Μπαϊκούτσι»), μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν στα νερά για να απλώσουν μια τεράστια ελληνική σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας.
Πρόκειται για μια σημαία διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, καλύπτοντας συνολικά 180 τετραγωνικά μέτρα, η οποία έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση παρευρισκόμενων και περαστικών.
«Μια πόλη που αποπνέει ναυτοσύνη»
Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, έδωσε το «παρών» στη δράση και υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της επετείου με το υγρό στοιχείο:
«Είμαστε εδώ στον όρμο της Αφροδίτης, στον Μπαϊκούτσι που λέμε στον Πειραιά, όπου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων τοποθετούμε μια σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας, μια μεγάλη σημαία, τιμώντας τους αγώνες που γίνανε και στη θάλασσα. Σε μια πόλη που αποπνέει ναυτοσύνη, αποπνέει θάλασσα, είναι η πρωτεύουσα -αν θέλετε- της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης της χώρας, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην αναλάβουμε μια πρωτοβουλία να συνδυάζει την εθνική μας εορτή με τη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η δράση, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά, υλοποιήθηκε χάρη στη συνδρομή πολλών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, το Λιμενικό Σώμα και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Ε.Κ.Α.Β, καθώς και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πειραϊκής «Ο Άγιος Νικόλαος».
Η τοποθέτηση της σημαίας αποτελεί πλέον καθιερωμένο θεσμό για την πόλη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του Πειραιά με την ιστορική μνήμη και το γαλάζιο του Αιγαίου.
