Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε εκδηλώσεις κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης

Σε μια σειρά εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη της Δημοτικής Αρχής στους ενεργούς φορείς και συλλόγους της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη και τη διοίκηση του Συλλόγου, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξη του δήμου στις δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για ένα ζήτημα υγείας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας.

Παράλληλα, έδωσε το «παρών» στη Γενική Συνέλευση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κατοίκων Μικρολίμανου Πειραιώς «Απόγονοι Μικρασιατών Προσφύγων 1922», τιμώντας την ιστορική μνήμη και τη διαχρονική συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Πειραιά.

Ο κ. Μώραλης παρευρέθηκε επίσης, στην ετήσια εκδήλωση των αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, μιας σχολής με μακρά ιστορία και σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία, ενώ συμμετείχε και στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, ένας από τους ιστορικότερους πολιτιστικούς φορείς του Πειραιά.

Στήριξη του έργου τους

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι κοντά στους συλλόγους και τους φορείς της πόλης μας, που με τη δράση και την προσφορά τους κρατούν ζωντανό τον κοινωνικό και πολιτιστικό «ιστό» του Πειραιά. Η παρουσία μου στην εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων, στη συνέλευση και κοπή πίτας του Συλλόγου Κατοίκων Μικρολίμανου “Απόγονοι Μικρασιατών Προσφύγων 1922”, στην εκδήλωση των αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής και στην ημερίδα του Πειραϊκού Συνδέσμου, αποτελεί για εμένα μια ουσιαστική ευκαιρία να εκφράσω τη στήριξή μου στο έργο τους.

Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους φορείς προσφέρουν ανιδιοτελώς, διατηρούν την ιστορική μνήμη, προάγουν την αλληλεγγύη, ενισχύουν τη γνώση και τον πολιτισμό. Ως Δημοτική Αρχή, στεκόμαστε δίπλα τους και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνοχή, τη συμμετοχή και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Ο Πειραιάς προχωρά μπροστά όταν οι πολίτες του είναι ενεργοί και ενωμένοι».