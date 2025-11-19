Ενισχύει με δράσεις την ψυχική υγεία των πολιτών ο Δήμος Πειραιά

Την κοινή τους δέσμευση για την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης γύρω από την ψυχική υγεία, επισφράγισαν χθες, ο Δήμος Πειραιά και ο Φορέας Ψυχικής Υγείας «Θάλπος», με μια επιτυχημένη εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και η Πρόεδρος του Φορέα Ψυχικής Υγείας «Θάλπος» Αθηνά Πάσσιου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την ψυχική υγεία των πολιτών, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά.

Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, «με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Πειραιά και ο Φορέας Ψυχικής Υγείας «Θάλπος», δίνεται νέα ώθηση στην ψυχική υγεία της πόλης μέσα από δράσεις που εστιάζουν στην κοινότητα και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες, την προώθηση της ψυχικής ευεξίας, αλλά και την αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν στη λειτουργία υπηρεσιών και μονάδων, στη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και στην οργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων.

Επιπλέον, το μνημόνιο περιλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και το κοινό όφελος για όλους τους πολίτες».

«Περισσότερα εργαλεία υποστήριξης, πρόληψης και ενημέρωσης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Πειραιά. Με τη συνεργασία μας με τον Φορέα Ψυχικής Υγείας «Θάλπος» κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας περισσότερα εργαλεία υποστήριξης, πρόληψης και ενημέρωσης για την ψυχική υγεία.

Η εκδήλωση ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη της Τέχνης και της επιστημονικής γνώσης όταν συναντώνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Έχει διαπιστωθεί άλλωστε, πως η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε μια σειρά ασθενειών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με την Πρόεδρο του «Θάλπος» επισφραγίζει μια σειρά καινοτόμων δράσεων που θα υλοποιήσουμε από κοινού, ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που χρήζουν βοήθειας και η ψυχική υγεία να αντιμετωπίζεται χωρίς ταμπού και αποκλεισμούς.

Στόχος μας είναι μια πόλη που «αγκαλιάζει» τις ανάγκες όλων των πολιτών και δημιουργεί συνθήκες φροντίδας, κατανόησης και αποδοχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του «Θάλπος» κα Αθηνά Πάσσιου για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας μέσω Τέχνης στην πόλη μας εδώ και ενάμιση χρόνο και για την θετική της διάθεση να συνεργαστούμε, ώστε να προσφέρουμε στους πολίτες τις σημαντικές αυτές υπηρεσίες.

Ευχαριστώ επίσης, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργο Βίτσα και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Με συνέργειες, σύγχρονες υπηρεσίες και ανοιχτές δράσεις, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν Πειραιά που στηρίζει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο».

Η Πρόεδρος του Φορέα Ψυχικής Υγείας «Θάλπος» Αθηνά Πάσσιου, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα «Θάλπος Ψυχική Υγεία» και του Δήμου Πειραιά αποτελεί για το Θάλπος μια σπουδαία στιγμή, όχι μόνο θεσμικά αλλά και ανθρώπινα. Διότι αφορά έναν τομέα που αγγίζει κάθε οικογένεια, κάθε ηλικία, κάθε κοινωνική ομάδα: την ψυχική υγεία.

Στον Πειραιά, αυτή η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει με το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας μέσω Τέχνης του Θάλπος. Ένα Κέντρο που λειτουργεί ως πρότυπο, όπου η επιστημονική γνώση συναντά τη δύναμη της τέχνης. Όπου ο χορός, η μουσική, το θέατρο, η ζωγραφική και οι δημιουργικές θεραπείες ανοίγουν δρόμους έκφρασης, αυτογνωσίας και θεραπείας.

Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια στο έργο της ψυχικής υγείας. Είναι εργαλείο. Είναι γέφυρα. Είναι ένας τρόπος να ακουστεί η εσωτερική φωνή, όταν συχνά τα λόγια δεν φτάνουν.

Με τη σημερινή συνεργασία, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το έργο και να το ανοίξουμε στην κοινότητα. Να φέρουμε κοντά τον Δήμο, τους πολίτες, τους συλλόγους, τα σχολεία, τις οικογένειες. Θέλουμε ο Πειραιάς να γίνει πόλη-παράδειγμα για το πώς η ψυχική υγεία μπορεί να αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Δήμαρχο Πειραιά, κύριο Γιάννη Μώραλη, για τη διαρκή στήριξη και τη βαθιά κατανόηση της σημασίας αυτής της συνεργασίας. Η ανοιχτή του στάση και το αληθινό του ενδιαφέρον καθιστούν δυνατή αυτή τη γέφυρα μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εξειδικευμένης φροντίδας».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος Βίτσας, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο για την σταθερή στήριξή του σε δράσεις που ενισχύουν την ψυχική υγεία στην πόλη μας. Η συνεργασία με τον Φορέα Ψυχικής Υγείας «Θάλπος» είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα προσφέρει σύγχρονες, ανθρώπινες υπηρεσίες στους πολίτες. Με κοινό όραμα και συντονισμένη προσπάθεια, συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα ισχυρό δίκτυο φροντίδας και ενημέρωσης για όλους».

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.ά.

*πηγή φωτογραφιών Δήμος Πειραιά