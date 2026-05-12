Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

​Στην ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Κέρκυρας προχωρά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέσω της ένταξης ενός σημαντικού έργου στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

​Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και Προστασία Αισθητικού Δάσους, Κήπων και Βιοποικιλότητας του Mon Repos».

Το έργο, με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.930.006,34 ευρώ.

​Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αναβάθμιση του ιστορικού κτήματος Mon Repos, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής σημασίας, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη εστιάζουν στους εξής άξονες:

​

Δασολογική Έρευνα: Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για το αστικό δάσος του κτήματος.

Πυροπροστασία: Οριστική μελέτη και υλοποίηση εργασιών για τη θωράκιση του χώρου έναντι πυρκαγιάς.

Αποκατάσταση Διαδρομών: Εργασίες στις υφιστάμενες περιπατητικές διαδρομές με αντικατάσταση επικαλύψεων και δημιουργία νέων οδοστρωμάτων σε προϋπάρχουσες χαράξεις.

Αρχαιολογική Έρευνα: Διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας για τη διασφάλιση του ιστορικού αποθέματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

​Μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων, επιδιώκεται η βελτίωση της προσβασιμότητας και η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς περιήγησης για τους πολίτες και τους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία στον χώρο του Αισθητικού Δάσους.

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, δήλωσε μεταξύ άλλων: ​«Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου αποτελεί θεσμική και ιστορική μας ευθύνη. Το Mon Repos είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο της Κέρκυρας και των Ιονίων Νήσων συνολικά.

Με την ένταξη αυτού του έργου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποδεικνύει έμπρακτα ότι αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της κοινωνίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών».