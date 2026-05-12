Σοκάρει ο Χάσενχουτλ: «Παραλίγο να πεθάνω από τον χανταϊό»
Ο γνωστός Αυστριακός προπονητής, Ραλφ Χάσενχουτλ, περιέγραψε την εμπειρία του με τον χανταϊό, λέγοντας πως έφτασε κοντά στον θάνατο.
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο διαβόητος χανταϊός είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες και ένας από αυτούς που τον αντιμετώπισαν προ πολλών ετών, μίλησε για την εξόχως τρομακτική εμπειρία του. Ο λόγος για τον γνωστό Αυστριακό προπονητή, Ραλφ Χάσενχουτλ, πρώην των Λειψία, Βόλφσμπουργκ και Σαουθάμπτον. Όπως αποκάλυψε ο 58χρονος σήμερα προπονητής, μολύνθηκε από τον χανταϊό το 2012 όταν ήταν στον πάγκο της γερμανικής Άαλεν και έφτασε κοντά στον θάνατο.
Ο Χάσενχουτλ είχε περάσει δύο εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με εντονότατους πόνους
που οφείλονταν στο γεγονός πως το συκώτι και τα νεφρά του είχαν διογκωθεί λόγω του ιού, ασκώντας πίεση στα γύρω όργανα. Όπως τόνισε ο Αυστριακός, οι γιατροί τον είχαν ενημερώσει πως δεν υπήρχε κάποιο εμβόλιο ή γνωστή θεραπεία για την καταπολέμηση του ιού.
Μιλώντας στην αγγλική Mirror για την εμπειρία του με τον χανταϊό, ο Χάσενχουτλ δήλωσε:
«Πήγα για ύπνο και τότε ξεκίνησε ο πόνος στο κεφάλι μου. Ένιωθα σαν να υπάρχει μια βελόνα στο κεφάλι μου. Μετά άρχισα να έχω έντονους πόνους στην πλάτη. Ήταν σαν να είχα ένα μαχαίρι στην πλάτη. Ήμουν εκτός δράσης για πολύ καιρό και δεν ήξερα πότε θα επιστρέψω. Ο χτύπος της καρδιάς μου με ξυπνούσε, ήταν τόσο έντονος που ένιωθα απλώς ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος μου.
Πρέπει να περιμένεις μέχρι να δημιουργήσει ο οργανισμός σου αντισώματα και μετά απλώς να ελπίζεις ότι θα επιβιώσεις. Ήταν απλώς ένα παιχνίδι αναμονής. Προσπαθούσα να διώξω τις κακές σκέψεις, γιατί ένιωθα νέος, υγιής και δυνατός. Σκεφτόμουν: Γιατί να πεθάνω από έναν ιό;».
Υπενθυμίζεται ότι ο χανταϊός ανήκει σε μια ομάδα ιών που μεταδίδονται από τρωκτικά -όπως ποντίκια και αρουραίους- και συνήθως μεταφέρεται σε ανθρώπους μέσω της επαφής με τα περιττώματα ή τα ούρα τους. Έπειτα, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρότι αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πόνο στο στομάχι, δύσπνοια και εμετό.
Ο ιός επανήλθε στην επικαιρότητα και προκαλεί παγκόσμια ανησυχία μετά τα μαζικά κρούσματα στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
- «Ανατολή και ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο»: Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA
- Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
- Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- Σοκάρει ο Χάσενχουτλ: «Παραλίγο να πεθάνω από τον χανταϊό»
- Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
- Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
- Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις