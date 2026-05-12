Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)

Ο απόλυτος χαμός σε αγώνα μεταξύ της Οβαρένσε και της Ολιβεϊρένσε για την προημιτελική φάση των πλέι-οφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Το παρκέ μετατράπηκε σε ρινγκ αφού οι παίκτες των δύο ομάδων βρέθηκαν να πιάνονται στα χέρια με λαβές, μπουνιές και όλα τα… παρελκόμενα. Όλα συνέβησαν ξαφνικά λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μετά από ένα δυνατό φάουλ. Γρήγορα η κατάσταση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της φάσης ξέφυγε, πριν μάλιστα μπουν στη μάχη και οι πάγκοι.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κανονικό χάος, με τους διαιτητές να καταφεύγουν στο βίντεο του αγώνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και ανάμεσα σε ποιους. Όταν πια έβγαλαν άκρη, απέβαλαν συνολικά 11 παίκτες, πέντε της Οβαρένσε και έξι της Ολιβεϊρένσε, ενώ μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει και εισαγγελική έρευνα.

Δείτε τι συνέβη στην Πορτογαλία

¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana. Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026