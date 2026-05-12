Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Νέα δικαστική τροπή παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς σε βάρος της παρουσιάστριας και μοντέλου ασκήθηκε ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η υπόθεση αφορά όσα είχε αναφέρει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δηλώσεις που, σύμφωνα με την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου, ήταν αναληθείς και προσβλητικές για το πρόσωπό της.

Η μήνυση και η προκαταρκτική εξέταση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιάσονα Τσόλη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, η Έλενα Χριστοπούλου είχε κινηθεί νομικά σε βάρος της πρώην συνεργάτιδας και φίλης της, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η υπόθεση ερευνήθηκε αρχικά από πταισματοδίκη, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεσης του αδικήματος, έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και, μέσω των δικηγόρων της, κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις της.

«Η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο»

Ο Ιάσονας Τσόλης ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή: «Η Έλενα Χριστοπούλου είχε υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για όλα αυτά που ακούστηκαν στη συνέντευξη. Πριν από λίγες μέρες, ο πταισματοδίκης που είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο».

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας αξιολόγησε τη δικογραφία, προκειμένου να κρίνει εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν η υπόθεση θα έπρεπε να μπει στο αρχείο.

Το επόμενο βήμα

Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση. Πλέον, η διαμάχη των δύο γυναικών περνά στο επόμενο στάδιο και αναμένεται να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Η υπόθεση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.