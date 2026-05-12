Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου
Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ασκήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, με τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου να περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Νέα δικαστική τροπή παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς σε βάρος της παρουσιάστριας και μοντέλου ασκήθηκε ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση.
Η υπόθεση αφορά όσα είχε αναφέρει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δηλώσεις που, σύμφωνα με την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου, ήταν αναληθείς και προσβλητικές για το πρόσωπό της.
Η μήνυση και η προκαταρκτική εξέταση
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιάσονα Τσόλη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, η Έλενα Χριστοπούλου είχε κινηθεί νομικά σε βάρος της πρώην συνεργάτιδας και φίλης της, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.
Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η υπόθεση ερευνήθηκε αρχικά από πταισματοδίκη, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεσης του αδικήματος, έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και, μέσω των δικηγόρων της, κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις της.
«Η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο»
Ο Ιάσονας Τσόλης ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή: «Η Έλενα Χριστοπούλου είχε υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για όλα αυτά που ακούστηκαν στη συνέντευξη. Πριν από λίγες μέρες, ο πταισματοδίκης που είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο».
Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας αξιολόγησε τη δικογραφία, προκειμένου να κρίνει εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν η υπόθεση θα έπρεπε να μπει στο αρχείο.
Το επόμενο βήμα
Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση. Πλέον, η διαμάχη των δύο γυναικών περνά στο επόμενο στάδιο και αναμένεται να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες.
Η υπόθεση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
- Η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές: Το Allwyn Care ενεργοποιεί την κοινωνία για την Υγεία
- Σοκάρει ο Χάσενχουτλ: «Παραλίγο να πεθάνω από τον χανταϊό»
- Η θάλασσα του Πειραιά γίνεται γιορτή και η πόλη πρωταγωνιστεί
- Χανταϊός: Μπορεί να προκαλέσει την επόμενη πανδημία; – Μόνο το πλήρωμα παραμένει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
- Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο στο ΑΠΘ μετά από επίθεση σε φοιτητές – Έξι τραυματίες
- Νίκος Γκάτσος: Διάφωτος νους, αρρενωπή μαστοριά, σεμνή τόλμη
- Λιτόχωρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών
- Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις