Έλενα Χριστοπούλου: Τι απαντά για την αγωγή – μαμούθ που κατέθεσε εναντίον της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Καλεσμένη στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι ήταν η Έλενα Χριστοπούλου. Όπως αποκάλυψε η γνωστή manager, πρώτα είδε την αγωγή από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσιοποιημένη στα μέσα ενημέρωσης και μετά την παρέλαβε.

Έλενα Χριστοπούλου: «Πρώτα έμαθα από τα ΜΜΕ για την αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου & μετά την παρέλαβα»

«Εγώ δεν είχα την άμυνα για να απαντήσω οτιδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει πολλά επεισόδια, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν πολλά στη συνέχεια. Βλέπω τίτλους που μένουν για πάντα, πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως από πέρυσι τον Νοέμβριο.

Δεν υπήρχε περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά».

«Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο με οικειότητα, αγάπη, φιλία, επαγγελματισμό, εξέλιξη και πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ.

«Έχω την πεποίθηση και τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει»

«Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μία ζωή».

«Έχω σκεφτεί τι δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω να δημοσιοποιώ πράγματα που αφορούν αρμόδιους και μόνο. Ο κόσμος βλέπει μόνο τίτλους, εγώ όμως ξέρω την αλήθεια και οι κινήσεις μου αφορούν εμένα, τη δικηγόρο μου και το σπίτι μου, τον ασφαλή μου χώρο. Όταν έχεις γερά θεμέλια δεν κλονίζεσαι πολύ.

Όσο για την παρουσίαση του Real View, αποκάλυψε πως για 2,5 χρόνια έκανε συζητήσεις για το πρότζεκτ με τον Θέμη Μάλλη.

«Δεν έχω κάτι να φοβηθώ ή να κρύψω, οπότε γιατί να μην κάνω αυτό που ονειρεύομαι;», είπε.

Πώς σχολιάζει την κόντρα Μουτίδου – Γκλέτσου

«Το θέμα με τον Απόστολο Γκλέτσο με έκανε να νιώσω αμηχανία, γιατί δεν μπορώ τις φωνές. Εκεί με τις φωνές με έπιασε πανικός. Κάναμε κάποιες κουβέντες. Η Σοφία (Μουτίδου) είναι η Σοφία, ένας πραγματικός άνθρωπος. Είμαι μαζί της σε ότι έχει πει και έχει κάνει».

«Βιωματικά θα ήθελα να είχα αντιδράσει. Όταν έχεις υπάρξει θύμα μιλάς με διαφορετικό πρόσημο. Θα ήθελα να μη νιώθω σαν γυμνή στον φόβο», είπε σχετικά με το τραύμα που της άφησε η ένοπλη επίθεση που δέχτηκε εκείνη και ο πρώην σύζυγός της.

«Δεν μπορεί να με πειράξει κάτι, γιατί είναι η γνώμη των ανθρώπων. Ξέρω ότι έτσι είμαστε. Κι εγώ έχω πει πράγματα για ανθρώπους που δεν ξέρω κι έπεσα έξω», είπε η Έλενα Χριστοπούλου.