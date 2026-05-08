Σωτήρης Τσαφούλιας: Το σύντομο πέρασμα από ταινία που του χάρισε την «αθανασία»
Ο γνωστός δημιουργός Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο νέος καλεσμένος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA
- Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
- Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
- Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά
- Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο επόμενος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, την Κυριακή 10 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA. Σε μια συζήτηση που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη τηλεοπτική αφήγηση, ο δημιουργός μιλά για προσωπικές διαδρομές και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή και την πορεία του, με τον χαρακτηριστικό άμεσο και ευθύ λόγο του.
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σμαραγδή στην ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Οι δύο σκηνοθέτες ήρθαν σε επαφή πριν ακόμη ο Σωτήρης Τσαφούλιας ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κινηματογράφο. Ένα καλοκαίρι, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε στα Ψαρά, τον τόπο καταγωγής του Σωτήρη Τσαφούλια, στο πλαίσιο έρευνας για τον Ιωάννη Βαρβάκη, τον Έλληνα έμπορο και ευεργέτη του νησιού, στη ζωή του οποίου βασίζεται η ταινία.
Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Γιάννης Σμαραγδής ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Ψαρών αναζητώντας στήριξη για την παραγωγή. Το αίτημα αυτό μεταφέρθηκε στον Σωτήρη Τσαφούλια μέσω του τότε δημάρχου του νησιού, και ο ίδιος ανταποκρίθηκε θετικά, συμβάλλοντας οικονομικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος.
Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε και ένα σύντομο πέρασμα στην ταινία, με τον ίδιο να αναφέρει πως αυτή η συμμετοχή αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Γιάννη Σμαραγδή, ένα «δώρο για να του χαρίσει την αθανασία», όπως του είχε πει.
Δείτε το trailer
- Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
- Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
- «Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
- Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
- Το μήνυμα του Ροντινέι στον Τσικίνιο: «Είσαι μια μηχανή, σε αγαπώ» (pic)
- Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
- Το μωρό σου ανακαλύπτει τον κόσμο και εσύ τον μαθαίνεις από την αρχή, μέσα από τα μάτια του
- Αρκουδάκι σκοτώθηκε από αυτοκίνητο σε κάθετο της Εγνατίας Οδού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις