Πάμε μια βόλτα;: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο νέος καλεσμένος
Η εκπομπή Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη, φιλοξενεί τον Σωτήρη Τσαφούλια. Την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA
- Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στη γραμμή 2 του Μετρό
- Μιλώντας για το Σύνταγμα με απλά λόγια: Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου
- Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
- Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 36χρονου στη Νέα Μάκρη - Τον χτύπησαν με σιδερένιους σωλήνες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη ως προτεινόμενη πηγή
Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» έρχεται με μια διαφορετική συνάντηση: η Νίκη Λυμπεράκη συνομιλεί με τον Σωτήρη Τσαφούλια και τον ακολουθεί σε μια διαδρομή όπου η προσωπική ιστορία συναντά τη δημιουργική του πορεία.
Το «Πάμε μια βόλτα;» αφήνει στην άκρη τη γραμμική αφήγηση και εστιάζει σε στιγμές που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές επιτυχίες. Σημείο αναφοράς σε αυτή τη διαδρομή αποτελούν τα Ψαρά, ένας τόπος όπου «ακουμπά η ψυχή» του Σωτήρη Τσαφούλια.
Μέσα από αφηγήσεις αναδεικνύεται η σχέση του με το νησί και τους ανθρώπους του. Η συνομιλία με την αδελφή του φέρνει στο προσκήνιο άγνωστες ιστορίες και χιουμοριστικές στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια, ενώ ο στενός του φίλος και σημερινός δήμαρχος των Ψαρών μιλά για έναν δεσμό που παραμένει ενεργός και ουσιαστικός.
Στην Αθήνα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θυμάται τη γνωριμία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια που εξελίχθηκε σε μακροχρόνια συνεργασία και ουσιαστική φιλία, ενώ η επανένωση του δημιουργού με φίλους από τα φοιτητικά χρόνια στο Λίβερπουλ αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή πλευρά του: τη σχέση του με τη στιχουργική και το τραγούδι.
Δείτε το trailer
Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη
Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου
Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη
Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης
Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού
Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα
Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος
Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens
Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
#Pamemiavolta
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
- Πάμε μια βόλτα;: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο νέος καλεσμένος
- Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
- Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
- ΠΟΥ: Υποπτεύεται το ενδεχόμενο μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο του χανταϊού
- Εμμανουήλ Καραλής: Από την Κίνα ξεκινά και η θερινή σεζόν του 2026
- Στόχος αγνώστων το ΚΤΕΟ Αγρινίου – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
πηγή στη Google