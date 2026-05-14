«Ευχαριστεί τον Θεό που είναι ζωντανός» ο Σταύρος Φλώρος – Συνελήφθη ο καπετάνιος του σκάφους

Με αξιοσημείωτη δύναμη ψυχής αντιμετωπίζει ο Σταύρος Φλώρος τη σοβαρή περιπέτεια που του επεφύλασσε η ζωή στον Άγιο Δομίνικο. Παρά τον βαρύ τραυματισμό του, ο 22χρονος παίκτης του Survivor παραμένει αισιόδοξος και, στην πρώτη επικοινωνία που είχε με τους γονείς του, προσπάθησε εκείνος να τους καθησυχάσει.

«Πηγαίνει καλά ο γιος μου. Το ευχάριστο είναι πως είναι καλά ψυχολογικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε ξανά σήμερα το πρωί, έχει καλή ψυχολογία και ευχαριστεί τον Θεό που είναι ζωντανός», είπε ο πατέρας του.

Στο πλευρό του βρίσκονται ήδη τρία μέλη της οικογένειάς του, στη μεγάλη μάχη που δίνει μετά το σοβαρό ατύχημα. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κριθεί αν ο Σταύρος Φλώρος θα μεταφερθεί στο Μαϊάμι, προκειμένου να ξεκινήσει σε ειδικό κέντρο η αποκατάσταση του δεξιού αστραγάλου του.

«Οι γιατροί θα αποφασίσουν για τη μεταφορά του στην Αμερική ακόμα και άμεσα. Φαίνεται ότι μπορεί να ταξιδέψει. Είναι μαζί του ήδη άνθρωποι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και, ενώ ήταν να πάω κι εγώ, θα περιμένω μάλλον για να πάω να τον συναντήσω κατευθείαν στην Αμερική», συμπλήρωσε ο πατέρας του.

Συνελήφθη ο καπετάνιος του σκάφους

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο καπετάνιος του σκάφους που χτύπησε και τραυμάτισε σοβαρά τον 22χρονο παίκτη του Survivor.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική του κατάθεση ο καπετάνιος φέρεται να είχε υποστηρίξει πως τα παιδιά δεν είχαν σημαδούρα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, στη συνέχεια αναγκάστηκε να ανασκευάσει, καθώς επιβάτες του σκάφους ανέφεραν στις Αρχές ότι είχαν δει σημαδούρα στη θάλασσα.

«Απ’ ό,τι έμαθα εγώ, υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος έφυγε και μπήκε στα όρια που δεν έπρεπε», είπε η μητέρα του 22χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται. Πρώην παίκτης του ριάλιτι, πάντως, ανέφερε ότι και ο ίδιος είχε βρεθεί πολλές φορές σε κίνδυνο όταν έκανε ψαροντούφεκο.

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Εγώ θυμάμαι, από προσωπική εμπειρία, είχε πάει να με χτυπήσει σκάφος πάνω από 10 φορές όταν πήγαινα για ψαροντούφεκο», είπε ο Στάθης Σχίζας.

Για το περιστατικό μίλησε στο «Live News» και ο Γιώργος Κόρομι, τονίζοντας ότι ο Σταύρος Φλώρος στάθηκε «τυχερός που είναι ζωντανός», δεδομένου του χρόνου που χρειάστηκε μέχρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

«Ο Σταύρος δεν ‘μασάει’ τίποτα»

Η αγωνία όλων παραμένει στραμμένη στον Σταύρο Φλώρο. Φίλοι του από τη Μεσορόπη Καβάλας μίλησαν στο «Live News» για το ψυχικό σθένος του 22χρονου, τονίζοντας πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει μεγάλη δύναμη.

«Έχει περάσει την κρίσιμη κατάσταση. Ο Σταύρος δεν ‘μασάει’ τίποτα, είναι πολύ δυνατό παιδί», είπε φίλος του.

Ο Σταύρος είχε μιλήσει στην παρέα του για την επιθυμία του να συμμετάσχει στο παιχνίδι και να καταφέρει να φτάσει όσο πιο μακριά μπορούσε.