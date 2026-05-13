Σταύρος Φλώρος: «Μαμά, ζω… τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου αποκάλυψε ότι οι προπέλες του σκάφους τον χτύπησαν από πίσω, προκαλώντας σοβαρότατους τραυματισμούς. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου έξι ωρών, ενώ έγινε και ακρωτηριασμός.

Σταύρος Φλώρος: Ο αγώνας των γιατρών να σωθεί ο αστράγαλος του δεξιού ποδιού

Πλέον, το ιατρικό βάρος πέφτει στη διάσωση του δεξιού του ποδιού και ειδικά του αστραγάλου, με νέες επεμβάσεις να θεωρούνται απαραίτητες το επόμενο διάστημα.

Η επικοινωνία με τη μητέρα του

Η μητέρα του 22χρονου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως ο γιος της ακούστηκε δυνατός και αισιόδοξος παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω, τα υπόλοιπα θα τα αντιμετωπίσουμε».

Η ίδια τόνισε ότι η οικογένεια προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη, ενώ οι γιατροί τούς ενημέρωσαν πως έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου υποστήριξε επίσης πως τόσο ο γιος της όσο και ο Μάνος Μαλλιαρός, που βρισκόταν μαζί του, είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ψαροντούφεκου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πέρα από τη σημαδούρα που υπήρχε ήδη στην περιοχή, χρησιμοποιούσαν και δική τους.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου: «Ο Γιώργος Λιανός μάς είπε όλη την αλήθεια»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του παίκτη αποκάλυψε πως η πρώτη ουσιαστική ενημέρωση για το ατύχημα ήρθε από τον Γιώργο Λιανό μέσω βιντεοκλήσης.

Ο παρουσιαστής του Survivor ενημέρωσε την οικογένεια με ειλικρίνεια για την πραγματική εικόνα της κατάστασης, σε αντίθεση – όπως υποστήριξε – με άλλες αρχικές πληροφορίες που έλαβαν.