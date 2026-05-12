magazin
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Aτύχημα στο Survivor – Ακρωτηριασμός για τον παίκτη – Αναστολή της μετάδοσης, τι λένε οι γονείς του
The Good Life 12 Μαΐου 2026, 11:08

Aτύχημα στο Survivor – Ακρωτηριασμός για τον παίκτη – Αναστολή της μετάδοσης, τι λένε οι γονείς του

Ακρωτηριασμός για τον παίκτη μετά το ατύχημα στο Survivor. H ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής και η απόφαση του καναλιού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

H αποστολή του Survivor στον Άγιο Δομίνικο είναι σε απόλυτο σοκ μετά το βαρύτατο τραυματισμό Έλληνα παίκτη που είχε ως αποτέλεσμα τον μερικό ακρωτηριασμό του.

«Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος» σημείωσε σε ανακοίνωση του το κανάλι.

Στην επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία παραγωγής Acun Media διευκρινίζει:

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».

«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»

Ο πατέρας του παίκτη μίλησε στο Buongiorno του MEGA για το σοκαριστικό περιστατικό:

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» είπε.

«Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Ο πατέρας του παίκτη είπε πως μέλη της οικογένειας θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο για να είναι στο πλευρό του άτυχου παίκτη.

Αρναούτογλου για το ατύχημα στο Survivor

Το πρωί της Τρίτης 12 Μαίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή, στην οποία συνεργάζεται με τον παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης, Γιώργο Λιανό, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχαν.

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί» είπε.

«Θα αργήσουμε πάρα πολύ να ξαναδούμε Survivor στην Ελλάδα»

«Έχουμε ένα πολύ, πολύ άσχημο δυστύχημα, πρωτοφανές δυστύχημα για τα παγκόσμια χρονικά του παιχνιδιού. Δεν είναι τυχαία η απόφαση του ΣΚΑΪ και της Acun να ολοκληρώσουν απότομα, και καλά έκαναν, το παιχνίδι αυτό. Και αν θέλετε και την πρόβλεψή μου, με το πολύ σοβαρό αυτό ατύχημα, θεωρώ ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ να ξαναδούμε Survivor στην Ελλάδα» συνέχισε.

«Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Αρναούτογλου ήρθε σε επικοινωνία με τη μητέρα του παίκτη, η οποία -όπως αποκάλυψε- θα μεταβεί αύριο στον Άγιο Δομίνικο για να δει το παιδί της, που ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι.

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι» είπε η μητέρα του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Stream magazin
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Σύνταξη
Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Σύνταξη
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
Μπάσκετ 12.05.26

Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)

Σκηνές χάους επικράτησαν σε αγώνα πλέι οφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν μετά από γενική σύρραξη και... τρομερό ξύλο, οι διαιτητές απέβαλλαν 11 παίκτες και έπειτα παρενέβη και εισαγγελέας.

Σύνταξη
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου
Buongiorno 12.05.26

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ασκήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, με τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου να περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες

Σύνταξη
Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)

Σκάνδαλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τις αποκαλύψεις που κάνουν λόγο για ξέφρενα πάρτι με χρήση ουσιών, αλκοόλ και... παρέα πολυτελείας για πρώην και νυν παίκτες της Μίλαν, με «οργανωτή» τον Τεό Ερναντέζ.

Σύνταξη
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Την Τετάρτη 12.05.26

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Σύνταξη
Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Τον Τραμπ λέει; 12.05.26

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική

Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ
«Κόκκινο χαλί» 12.05.26

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ

«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)
Language 12.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
NBA 12.05.26

NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν τις... σκούπες, νίκησαν 115-110 τους Λος Άντζελες Λέικερς, έκαναν το 4-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA και πέρασαν στους τελικούς, όπου περιμένουν αντίπαλο – Ισοφάρισαν σε 2-2 οι Καβαλίερς στην Ανατολή.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies