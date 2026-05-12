Aτύχημα στο Survivor – Ακρωτηριασμός για τον παίκτη – Αναστολή της μετάδοσης, τι λένε οι γονείς του
Ακρωτηριασμός για τον παίκτη μετά το ατύχημα στο Survivor. H ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής και η απόφαση του καναλιού
H αποστολή του Survivor στον Άγιο Δομίνικο είναι σε απόλυτο σοκ μετά το βαρύτατο τραυματισμό Έλληνα παίκτη που είχε ως αποτέλεσμα τον μερικό ακρωτηριασμό του.
«Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος» σημείωσε σε ανακοίνωση του το κανάλι.
Στην επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία παραγωγής Acun Media διευκρινίζει:
«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.
Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».
«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»
Ο πατέρας του παίκτη μίλησε στο Buongiorno του MEGA για το σοκαριστικό περιστατικό:
«Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» είπε.
«Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».
Ο πατέρας του παίκτη είπε πως μέλη της οικογένειας θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο για να είναι στο πλευρό του άτυχου παίκτη.
Αρναούτογλου για το ατύχημα στο Survivor
Το πρωί της Τρίτης 12 Μαίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή, στην οποία συνεργάζεται με τον παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης, Γιώργο Λιανό, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχαν.
«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί» είπε.
«Θα αργήσουμε πάρα πολύ να ξαναδούμε Survivor στην Ελλάδα»
«Έχουμε ένα πολύ, πολύ άσχημο δυστύχημα, πρωτοφανές δυστύχημα για τα παγκόσμια χρονικά του παιχνιδιού. Δεν είναι τυχαία η απόφαση του ΣΚΑΪ και της Acun να ολοκληρώσουν απότομα, και καλά έκαναν, το παιχνίδι αυτό. Και αν θέλετε και την πρόβλεψή μου, με το πολύ σοβαρό αυτό ατύχημα, θεωρώ ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ να ξαναδούμε Survivor στην Ελλάδα» συνέχισε.
«Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.
Ο Αρναούτογλου ήρθε σε επικοινωνία με τη μητέρα του παίκτη, η οποία -όπως αποκάλυψε- θα μεταβεί αύριο στον Άγιο Δομίνικο για να δει το παιδί της, που ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι.
«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι» είπε η μητέρα του.
