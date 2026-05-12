Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε νέα ανάρτησή του, αναφέρεται στη φωτογραφία που χρησιμοποίησαν άγνωστοι και σημειώνει: «Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο».

Αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης θεώρησε ότι η φωτογραφία ήταν προϊόν AI

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η φωτογραφία προέρχεται από εξώφυλλο περιοδικού στη Σερβία το 2024.

Αναλυτικά, ο Άδωνις Γεργιάδης στην ανάρτησή του γράφει:

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος ‘Το Παρασκήνιο’ αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ:

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

Ο υπουργός Υγείας είχε διαψεύσει ότι ήταν ο ίδιος στη φωτογραφία από το μεσημέρι της Δευτέρας καθώς αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με τον ίδιο.

Σημειώνεται πως η σχετική ανάρτηση της φωτογραφίας ανέβηκε από άτομο γνωστό για την ενεργή παρουσία στα social media, την οποία και κατέβασε μετά την προειδοποίηση του υπουργού ότι θα κινηθεί νομικά.

Ανάμεσα σε άλλα ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε γράψει: «Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου.

Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε».

Η πρώτη ανάρτηση Γεωργιάδη:

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

«Θα κάνω μήνυση για να βρεθεί ο πρώτος που ανήρτησε τη φωτογραφία»

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε σήμερα μιλώντας στον ANT1 ότι θα υποβάλλει μήνυση κατά αγνώστων προκειμένου όπως είπε, να βρεθεί ο πρώτος που ανήρτησε την παραποιημένη – όπως λέει – φωτογραφία.

Ερωτηθείς, για το αν η φωτογραφία αυτή τον έφερε σε δύσκολη θέση με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου, απάντησε «όχι, η Ευγενία κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέματα».