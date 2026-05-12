Σοκ και οργή προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο.

Η 28χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τα ίδια της τα παιδιά κατέθεσαν στην Αστυνομία πως ο πατέρας τους φέρεται να την έσπρωξε από το όχημα και στη συνέχεια να την παρέσυρε.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», είπε η αδελφή της 28χρονης στο MEGA.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα», ανέφερε ο Νίκος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαλυπτικές, με αίματα στην άσφαλτο και προσωπικά αντικείμενα διάσπαρτα στον δρόμο, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της 28χρονης υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε μόνη της από το αυτοκίνητο, περιγράφοντας πως η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά κατά την κίνηση και εκείνη βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ωστόσο, η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας δίνει μία άλλη εικόνα, καθώς φέρεται να ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του να παρασύρει τη μητέρα του και στη συνέχεια να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί η παρουσία παιδοψυχολόγου παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού και αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Πράγματι, τα ευρήματα τα οποία διαβάζουμε και για τα οποία πληροφορούμαστε παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Σήμερα η απολογία του 30χρονου

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με το ekriti, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα. Αντίθετα, η οικογένεια της 28χρονης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με την κατάθεση της ίδιας να θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.