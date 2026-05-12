Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 08:33

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Σοκ και οργή προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο.

Η 28χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τα ίδια της τα παιδιά κατέθεσαν στην Αστυνομία πως ο πατέρας τους φέρεται να την έσπρωξε από το όχημα και στη συνέχεια να την παρέσυρε.

«Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξανά χτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», είπε η αδελφή της 28χρονης στο MEGA.

«Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι η 28χρονη είναι ακόμη σε καταστολή. Δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Επομένως αναμένουμε και ελπίζουμε σύντομα να επανέλθει ούτως ώστε να μας δώσει την πλήρη εικόνα», ανέφερε ο Νίκος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαλυπτικές, με αίματα στην άσφαλτο και προσωπικά αντικείμενα διάσπαρτα στον δρόμο, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της 28χρονης υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε μόνη της από το αυτοκίνητο, περιγράφοντας πως η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά κατά την κίνηση και εκείνη βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ωστόσο, η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας δίνει μία άλλη εικόνα, καθώς φέρεται να ανέφερε ότι είδε τον πατέρα του να παρασύρει τη μητέρα του και στη συνέχεια να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

«Το παιδί μπορεί να εξεταστεί με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, με τα εχέγγυα που αυτός προβλέπει. Θα πρέπει να εξεταστεί η παρουσία παιδοψυχολόγου παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί κατ’ αρχάς η κατάσταση του παιδιού και αν αυτό είναι σε θέση να καταθέσει και στη συνέχεια να ληφθεί η κατάθεσή του», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Πράγματι, τα ευρήματα τα οποία διαβάζουμε και για τα οποία πληροφορούμαστε παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης.

Σήμερα η απολογία του 30χρονου

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με το ekriti, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα. Αντίθετα, η οικογένεια της 28χρονης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με την κατάθεση της ίδιας να θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

inWellness
inTown
Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Κάτω Πατήσια 12.05.26

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ελλάδα 11.05.26

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 11.05.26

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Προβλέψεις 11.05.26

Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο - Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Δυναστεία 12.05.26

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»

Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Λουκάς Καρνής
Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
Περιβάλλον 12.05.26

Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα στην φώκια - σύμβολο της Λαχάινα - Το μετά έγινε viral

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

