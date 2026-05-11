Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Δείτε το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική 11 Μαΐου 2026, 12:30

Δείτε το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Αναλυτικά η δήλωση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πόθεν έσχες του, δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ.

Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ, κατανεμημένες σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή έχει μηδενικό υπόλοιπο, ένας λογαριασμός περιέχει 4.737 ευρώ από εισοδήματα του έτους, άλλος ένας 18.718,82 ευρώ (εκ των οποίων 8.240,76 από εισοδήματα του έτους και τα υπόλοιπα 10.478,06 από προηγούμενα έτη) και ένας τέταρτος 206,72 ευρώ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης.

Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Δείτε εδώ τη δήλωση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Ανάρτηση με νόημα 11.05.26

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Στην... πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Γρηγόρης Δημητριάδης: Έμμεση παραδοχή ενοχής και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

inStream - Ροή Ειδήσεων
Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
Ποδόσφαιρο 11.05.26

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου

Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
«Έκανε ότι μπορούσε» 11.05.26

Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ουρές στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα - Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

