Δείτε το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πόθεν έσχες του, δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ.

Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ, κατανεμημένες σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή έχει μηδενικό υπόλοιπο, ένας λογαριασμός περιέχει 4.737 ευρώ από εισοδήματα του έτους, άλλος ένας 18.718,82 ευρώ (εκ των οποίων 8.240,76 από εισοδήματα του έτους και τα υπόλοιπα 10.478,06 από προηγούμενα έτη) και ένας τέταρτος 206,72 ευρώ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης.

Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Δείτε εδώ τη δήλωση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα