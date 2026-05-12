Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη», αφού απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη». Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN είναι απίθανο να ληφθεί σημαντική απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «παράλογες απαιτήσεις» για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού» και «όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν κρυφά στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Λαβάν, ιρανικό έδαφος στον Κόλπο.

Η ΕΕ συμφώνησε να επιβάλει νέες κυρώσεις στους Ισραηλινούς εποίκους για τη βία εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η κίνηση αυτή «δεν θα πετύχει». Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα από τον πόλεμο του Ισραήλ έχει αυξηθεί σε 72.740, ενώ ο Λίβανος αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 2.869 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα από τις 2 Μαρτίου.

