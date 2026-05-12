Ο πόλεμος του Τραμπ ανέβασε στο 3,8% τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023

Ο πληθωρισμός κατέγραψε σημαντική αύξηση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, φτάνοντας το 3,8% σε ετήσια βάση, ένα γεγονός που αντικατοπτρίζει την άνοδο της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη μικρή αύξηση στις τιμές των τροφίμων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Την τελευταία φορά που ο πληθωρισμός είχε φτάσει σε τέτοια μεγέθη ήταν τον Μάιο του 2023.

Συγκριτικά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 3,3% τον Μάρτιο και κατά 2,4% τον Φεβρουάριο. Στην αύξηση αυτή συμβάλλει κυρίως η τιμή της βενζίνης (+28,4% σε ετήσια βάση), ωστόσο ανοδικά κινούνται και άλλοι τομείς της οικονομίας, από τα ψώνια του σουπερμάρκετ μέχρι τα ενοίκια.

«Τσουχτερές» οι συνέπειες του πολέμου για τις ΗΠΑ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, φαίνεται ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο και η τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ένα γαλόνι απλής βενζίνης (περίπου 3,8 λίτρα) στοιχίζει σήμερα περίπου 4,5 δολάρια στις ΗΠΑ, από 3 δολάρια πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (ΑΑΑ).

Λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι αυτές οι αναταράξεις στην οικονομία είναι προσωρινές. Ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου προεκλογικά δήλωνε ότι η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών πολιτών είναι προτεραιότητά του. Προς το παρόν, όμως, δεν έλυσε κανένα από τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε.