Δύο ημέρες μετά τις 28 Φεβρουαρίου ημερομηνία έναρξης των κοινών ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο αμερικανικός τύπος ήταν διχασμένος για τις αποφάσεις Τραμπ.

Κάποιοι θεώρησαν τις επιθέσεις ως επίδειξη στρατηγικής αποφασιστικότητας, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για μια κλιμάκωση με αβέβαιες συνέπειες. Ένα μήνα μετά μαντέψτε ποιος κέρδισε.

Ένας πόλεμος που «κερδήθηκε» αλλά «δεν έχει τελειώσει ακόμη». Μια «εκδρομή» που απαιτεί την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Οι ρητορείες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτυγχάνουν όταν έρχονται σε επαφή με την σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης.

Και τώρα, πώς μπορεί να μαζευτεί όλο αυτό;

Ακόμα και Τραμπ ελπίζει πλέον… Ο Πρόεδρος δήλωσε σε συνεργάτες του τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποφύγει έναν παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν και ότι θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση τις επόμενες εβδομάδες. Επειδή οι λέξεις, έστω και αν προέρχονται από τον Τραμπ, έχουν σημασία, ο αμερικανός πρόεδρος λέει πλέον ότι «θέλει» χωρίς να μπορεί να πει το «πότε» θα τελειώσει ο πόλεμος.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ, έχει ενημερώσει κατ’ ιδίαν συμβούλους ότι ελπίζει ότι η σύγκρουση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, προτρέποντάς τους να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει ορίσει δημόσια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχεδίασαν μια σύνοδο κορυφής στα μέσα Μαΐου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, με την προσδοκία ότι ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της συνάντησης, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει εύκολες επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Και δεν είναι μόνο αυτό που τον «πνίγει» πλέον.

Τα… άλλα θέματα που πιέζουν τον Τραμπ

Ο Τραμπ πιέζεται αισθητά από την ακρίβεια που έχει επιφέρει ο πόλεμος αλλά και από τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται.

Σε συζητήσεις με εξωτερικούς πολιτικούς συμμάχους, η προσοχή του έχει κατά καιρούς μετατοπιστεί σε άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, καθώς και στην απόφασή του να στείλει πράκτορες μετανάστευσης στα αεροδρόμια και στρατηγικές για την προώθηση νομοθεσίας που θα αυστηροποιήσει τους κανόνες επιλεξιμότητας των ψηφοφόρων μέσω του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ είπε σε έναν συνεργάτη του ότι ο πόλεμος αποσπούσε την προσοχή από τις άλλες προτεραιότητές του, ανέφερε ένα από τα άτομα, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο πρόεδρος φαίνεται έτοιμος να στραφεί στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, δήλωσε ένα άλλο άτομο που μίλησε μαζί του πρόσφατα, αν και ο Τραμπ δεν ανέφερε ποια θα μπορούσε να είναι αυτή.

Ορισμένοι σύμμαχοι… ελπίζουν ότι μπορεί να στραφεί στην εκδίωξη του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα, ενώ στενοί σύμβουλοι θέλουν να επικεντρωθεί στο πιο πιεστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι: τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι εξαιρετικά επιδέξιος στο να αναλαμβάνει πολλά καθήκοντα ταυτόχρονα και εργάζεται πάνω σε πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. «Ο Πρόεδρος επικεντρώνεται με ακρίβεια στην πλήρη επίτευξη των στρατιωτικών στόχων κατά του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος. Η μόνη εστίαση του προέδρου είναι πάντα η νίκη».

Επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα έδειξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επίτευξη διπλωματικής διευθέτησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αποσύροντας την απειλή του περασμένου Σαββατοκύριακου να πλήξει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

Ενδιάμεσοι φορείς της Μέσης Ανατολής έχουν ανταλλάξει αρχικές προτάσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στο Ιράν, αναπτύσσοντας επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Μια ιδέα που ο Τραμπ έχει θέσει στους συμβούλους του: η διασφάλιση της πρόσβασης των ΗΠΑ σε μέρος του πετρελαίου του Ιράν ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός σε εξέλιξη για αυτό το αποτέλεσμα.

Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πιο σκληρά από ποτέ» εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ο Λίβιτ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση».

Οι φόβοι για τα χερσαία στρατεύματα

Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να διατάξει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος, αλλά διστάζει να το κάνει, εν μέρει επειδή αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει τον στόχο του για ταχύτερο τερματισμό της σύγκρουσης.

Ανησυχεί ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην επιχείρηση θα μπορούσε να αυξηθεί εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής, σχεδόν 300 Αμερικανοί έχουν τραυματιστεί και 13 έχουν σκοτωθεί.

Άτομα κοντά στον πρόεδρο προειδοποίησαν ότι είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθούν οι αποφάσεις που μπορεί να λάβει ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, σημειώνοντας ότι καθώς εξελίσσεται η σύγκρουση, αμφιταλαντεύεται παρασκηνιακά μεταξύ της υιοθέτησης της διπλωματίας και της κλιμάκωσης των επιθέσεων.

Κάποια άτομα κοντά στον Τραμπ τον παροτρύνουν να ενεργήσει πιο σκληρά, λέγοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να καθορίσει την κληρονομιά.

Ο τερματισμός του πολέμου δεν εξαρτάται μόνο από τον Τραμπ. Οι ΗΠΑ και το Ιράν απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και η Τεχεράνη μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Το… Ιράν όπως Βενεζουέλα δεν… βγήκε

Χωρίς συμφωνία ή μια σταθερή στρατιωτική νίκη, ο Τραμπ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα συνεχίσει να διαταράσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί τις απειλές από το Ιράν υπαρξιακές, θα μπορούσε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του χωρίς τις ΗΠΑ. Οι χώρες του Κόλπου που έχουν υποστεί εβδομάδες επιθέσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο αντίποινων για τις δικές τους.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον στρατό να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Το Πεντάγωνο αναπτύσσει χιλιάδες χερσαίες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να δώσει στον πρόεδρο επιλογές. Μόλις επιπλέον στρατιώτες και πεζοναύτες βρίσκονται στις θέσεις τους, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει γρήγορα μια στοχευμένη επιδρομή, είτε εντός του ίδιου του Ιράν είτε σε ένα από τα νησιά κατά μήκος των νότιων ακτών του.

«Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ σε εκδήλωση με τον Τραμπ. «Διαπραγματευόμαστε με βόμβες».

Ο Τραμπ προσπαθούσε εδώ και εβδομάδες να χαρακτηρίσει τον πόλεμο ως μια προσωρινή απόσπαση της προσοχής, ενθαρρυμένος από την ταχεία στρατιωτική επιχείρηση του Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα. Έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση «εκδρομή» και «στρατιωτική επιχείρηση».

«Αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε. Το μόνο που του αρέσει να συνεχίζεται είναι οι ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, εντείνοντας τα ιδιωτικά του παράπονα για την κάλυψη της επιχείρησης από τα μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να μετακυλίσει το βάρος στους συμμάχους, εκλιπαρώντας τους να αναλάβουν την ευθύνη για την αποσύνδεση του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου πετρελαϊκού διαδρόμου.

Τι λέει το Ιράν

Ιρανοί αξιωματούχοι συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παραδέχτηκε ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω μεσολαβητών.

«Το γεγονός ότι αποστέλλονται μηνύματα και εμείς απαντάμε με προειδοποιήσεις ή δηλώνουμε τις θέσεις μας δεν ονομάζεται διαπραγμάτευση ή διάλογος. είναι ανταλλαγή μηνυμάτων», δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ιρανοί εκπρόσωποι έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν επιθυμεί να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ και ότι θα προτιμούσε να συνεργαστεί με τον Βανς, ανέφεραν δύο περιφερειακές πηγές, σύμφωνα με το CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ ηγούνται επί του παρόντος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Και οι ανησυχίες των Ρεπουμπλικανών

Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, το πολιτικό τοπίο για τους Ρεπουμπλικάνους είναι δύσκολο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την Τρίτη, ένας Δημοκρατικός ανέκτησε μια έδρα στο νομοθετικό σώμα της Νότιας Φλόριντα, η οποία περιλαμβάνει και την περιουσία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επιδεινώσει τα πολιτικά τους προβλήματα, καθώς το υψηλό κόστος και τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ ασκούν πίεση στους υποψηφίους σε κρίσιμες πολιτειακές αναμετρήσεις.

Καθώς αντιμετωπίζει τον πόλεμο, ο Τραμπ αφιέρωσε χρόνο για να ασχοληθεί με πολιτικά ζητήματα.

Την περασμένη Παρασκευή, μπήκε στην αίθουσα χορού Mar-a-Lago υπό τις ζητωκραυγές «ΗΠΑ» από τους τοπικούς Ρεπουμπλικάνους που συγκεντρώθηκαν για μια γκαλά συγκέντρωσης χρημάτων 1.200 δολαρίων ανά άτομο.

«Δεν ήξερα ότι θα ήμουν εδώ σήμερα», είπε ο Τραμπ. «Υποτίθεται ότι θα διεκδικούσα τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά».