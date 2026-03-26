Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 18:23
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Κάηκε ολοσχερώς
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 19:04

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα» τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά λέει επίσης ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν παραπέρα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δύο ημέρες μετά τις 28 Φεβρουαρίου ημερομηνία έναρξης των κοινών ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο αμερικανικός τύπος ήταν διχασμένος για τις αποφάσεις Τραμπ.

Κάποιοι θεώρησαν τις επιθέσεις ως επίδειξη στρατηγικής αποφασιστικότητας, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για μια κλιμάκωση με αβέβαιες συνέπειες. Ένα μήνα μετά μαντέψτε ποιος κέρδισε.

Ένας πόλεμος που «κερδήθηκε» αλλά «δεν έχει τελειώσει ακόμη». Μια «εκδρομή» που απαιτεί την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Οι ρητορείες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτυγχάνουν όταν έρχονται σε επαφή με την σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης.

Και τώρα, πώς μπορεί να μαζευτεί όλο αυτό;

Ακόμα και Τραμπ ελπίζει πλέον… Ο Πρόεδρος δήλωσε σε συνεργάτες του τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποφύγει έναν παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν και ότι θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση τις επόμενες εβδομάδες. Επειδή οι λέξεις, έστω και αν προέρχονται από τον Τραμπ, έχουν σημασία, ο αμερικανός πρόεδρος λέει πλέον ότι «θέλει» χωρίς να μπορεί να πει το «πότε» θα τελειώσει ο πόλεμος.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ, έχει ενημερώσει κατ’ ιδίαν συμβούλους ότι ελπίζει ότι η σύγκρουση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, προτρέποντάς τους να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει ορίσει δημόσια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχεδίασαν μια σύνοδο κορυφής στα μέσα Μαΐου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, με την προσδοκία ότι ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της συνάντησης, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει εύκολες επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Και δεν είναι μόνο αυτό που τον «πνίγει» πλέον.

Τα… άλλα θέματα που πιέζουν τον Τραμπ

Ο Τραμπ πιέζεται αισθητά από την ακρίβεια που έχει επιφέρει ο πόλεμος αλλά και από τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται.

Σε συζητήσεις με εξωτερικούς πολιτικούς συμμάχους, η προσοχή του έχει κατά καιρούς μετατοπιστεί σε άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, καθώς και στην απόφασή του να στείλει πράκτορες μετανάστευσης στα αεροδρόμια και στρατηγικές για την προώθηση νομοθεσίας που θα αυστηροποιήσει τους κανόνες επιλεξιμότητας των ψηφοφόρων μέσω του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ είπε σε έναν συνεργάτη του ότι ο πόλεμος αποσπούσε την προσοχή από τις άλλες προτεραιότητές του, ανέφερε ένα από τα άτομα, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο πρόεδρος φαίνεται έτοιμος να στραφεί στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, δήλωσε ένα άλλο άτομο που μίλησε μαζί του πρόσφατα, αν και ο Τραμπ δεν ανέφερε ποια θα μπορούσε να είναι αυτή.

Ορισμένοι σύμμαχοι… ελπίζουν ότι μπορεί να στραφεί στην εκδίωξη του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα, ενώ στενοί σύμβουλοι θέλουν να επικεντρωθεί στο πιο πιεστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι: τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι εξαιρετικά επιδέξιος στο να αναλαμβάνει πολλά καθήκοντα ταυτόχρονα και εργάζεται πάνω σε πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. «Ο Πρόεδρος επικεντρώνεται με ακρίβεια στην πλήρη επίτευξη των στρατιωτικών στόχων κατά του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος. Η μόνη εστίαση του προέδρου είναι πάντα η νίκη».

Επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα έδειξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επίτευξη διπλωματικής διευθέτησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αποσύροντας την απειλή του περασμένου Σαββατοκύριακου να πλήξει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

Ενδιάμεσοι φορείς της Μέσης Ανατολής έχουν ανταλλάξει αρχικές προτάσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στο Ιράν, αναπτύσσοντας επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Μια ιδέα που ο Τραμπ έχει θέσει στους συμβούλους του: η διασφάλιση της πρόσβασης των ΗΠΑ σε μέρος του πετρελαίου του Ιράν ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός σε εξέλιξη για αυτό το αποτέλεσμα.

Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πιο σκληρά από ποτέ» εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ο Λίβιτ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση».

Οι φόβοι για τα χερσαία στρατεύματα

Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να διατάξει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος, αλλά διστάζει να το κάνει, εν μέρει επειδή αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει τον στόχο του για ταχύτερο τερματισμό της σύγκρουσης.

Ανησυχεί ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην επιχείρηση θα μπορούσε να αυξηθεί εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής, σχεδόν 300 Αμερικανοί έχουν τραυματιστεί και 13 έχουν σκοτωθεί.

Άτομα κοντά στον πρόεδρο προειδοποίησαν ότι είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθούν οι αποφάσεις που μπορεί να λάβει ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, σημειώνοντας ότι καθώς εξελίσσεται η σύγκρουση, αμφιταλαντεύεται παρασκηνιακά μεταξύ της υιοθέτησης της διπλωματίας και της κλιμάκωσης των επιθέσεων.

Κάποια άτομα κοντά στον Τραμπ τον παροτρύνουν να ενεργήσει πιο σκληρά, λέγοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να καθορίσει την κληρονομιά.

Ο τερματισμός του πολέμου δεν εξαρτάται μόνο από τον Τραμπ. Οι ΗΠΑ και το Ιράν απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και η Τεχεράνη μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Το… Ιράν όπως Βενεζουέλα δεν… βγήκε

Χωρίς συμφωνία ή μια σταθερή στρατιωτική νίκη, ο Τραμπ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα συνεχίσει να διαταράσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί τις απειλές από το Ιράν υπαρξιακές, θα μπορούσε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του χωρίς τις ΗΠΑ. Οι χώρες του Κόλπου που έχουν υποστεί εβδομάδες επιθέσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο αντίποινων για τις δικές τους.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον στρατό να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Το Πεντάγωνο αναπτύσσει χιλιάδες χερσαίες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να δώσει στον πρόεδρο επιλογές. Μόλις επιπλέον στρατιώτες και πεζοναύτες βρίσκονται στις θέσεις τους, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει γρήγορα μια στοχευμένη επιδρομή, είτε εντός του ίδιου του Ιράν είτε σε ένα από τα νησιά κατά μήκος των νότιων ακτών του.

«Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ σε εκδήλωση με τον Τραμπ. «Διαπραγματευόμαστε με βόμβες».

Ο Τραμπ προσπαθούσε εδώ και εβδομάδες να χαρακτηρίσει τον πόλεμο ως μια προσωρινή απόσπαση της προσοχής, ενθαρρυμένος από την ταχεία στρατιωτική επιχείρηση του Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα. Έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση «εκδρομή» και «στρατιωτική επιχείρηση».

«Αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε. Το μόνο που του αρέσει να συνεχίζεται είναι οι ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, εντείνοντας τα ιδιωτικά του παράπονα για την κάλυψη της επιχείρησης από τα μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να μετακυλίσει το βάρος στους συμμάχους, εκλιπαρώντας τους να αναλάβουν την ευθύνη για την αποσύνδεση του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου πετρελαϊκού διαδρόμου.

Τι λέει το Ιράν

Ιρανοί αξιωματούχοι συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παραδέχτηκε ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω μεσολαβητών.

«Το γεγονός ότι αποστέλλονται μηνύματα και εμείς απαντάμε με προειδοποιήσεις ή δηλώνουμε τις θέσεις μας δεν ονομάζεται διαπραγμάτευση ή διάλογος. είναι ανταλλαγή μηνυμάτων», δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ιρανοί εκπρόσωποι έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν επιθυμεί να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ και ότι θα προτιμούσε να συνεργαστεί με τον Βανς, ανέφεραν δύο περιφερειακές πηγές, σύμφωνα με το CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ ηγούνται επί του παρόντος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Και οι ανησυχίες των Ρεπουμπλικανών

Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, το πολιτικό τοπίο για τους Ρεπουμπλικάνους είναι δύσκολο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την Τρίτη, ένας Δημοκρατικός ανέκτησε μια έδρα στο νομοθετικό σώμα της Νότιας Φλόριντα, η οποία περιλαμβάνει και την περιουσία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επιδεινώσει τα πολιτικά τους προβλήματα, καθώς το υψηλό κόστος και τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ ασκούν πίεση στους υποψηφίους σε κρίσιμες πολιτειακές αναμετρήσεις.

Καθώς αντιμετωπίζει τον πόλεμο, ο Τραμπ αφιέρωσε χρόνο για να ασχοληθεί με πολιτικά ζητήματα.

Την περασμένη Παρασκευή, μπήκε στην αίθουσα χορού Mar-a-Lago υπό τις ζητωκραυγές «ΗΠΑ» από τους τοπικούς Ρεπουμπλικάνους που συγκεντρώθηκαν για μια γκαλά συγκέντρωσης χρημάτων 1.200 δολαρίων ανά άτομο.

«Δεν ήξερα ότι θα ήμουν εδώ σήμερα», είπε ο Τραμπ. «Υποτίθεται ότι θα διεκδικούσα τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

Κόσμος
Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ – «Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλουμε συμφωνία», λέει ο Τραμπ
27η μέρα πολέμου 26.03.26 Upd: 17:04

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ – «Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλουμε συμφωνία», λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί» για μια συμφωνία αλλά φοβάται να το παραδεχτεί - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ και απαντά επίσημα στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου - Ποια παιχνίδια θα χάσει

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Super League 26.03.26

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

