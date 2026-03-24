newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 06:00

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συχνά «καβαλά» το «κύμα» του διαδικτύου χρησιμοποιώντας memes, παρατσούκλια και ακρωνύμια για να επιτεθεί σε αντιπάλους του, να τους ειρωνευτεί ή απλά να κάνει μια ανάρτησή του πιο δημοφιλή.  Τι γίνεται όμως όταν ένα ακρωνύμιο, με υποτιμητική διάθεση, στοχεύει τον ίδιο;

Τι κερδίζει ο πρόεδρος Τραμπ εφαρμόζοντας την τακτική «καρότο και μαστίγιο»

Οι παλινωδίες του προέδρου των ΗΠΑ, όσον αφορά την επιβολή ή μη των δασμών, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον δημοσιογράφο των Financial Times, Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, που επινόησε το αρκτικόλεξο TACO: «Trump Always Chickens Out» (Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει).

Σήμερα, με τη Μέση Ανατολή να «φλέγεται», το ακρωνύμιο φαίνεται να είναι ξανά επίκαιρο…

Ανάβει «φωτιές», σβήνει «φωτιές»

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι των ΗΠΑ έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ απειλώντας πως αν αυτό δεν γίνει θα πλήξει τις ενεργειακές υποδομές της δοκιμαζόμενης από τον πόλεμο χώρας.

Οι δηλώσεις του φυσικά φρόντισε να γίνουν σε χρόνο ουδέτερο που οι αγορές είναι κλειστές. Και φρόντισε αριστοτεχνικά να σβήσει ο ίδιος τη «φωτιά» που έβαλε όταν άνοιξαν οι αγορές προχωρώντας σε νέες δηλώσεις που ακούστηκαν «θετικές».

Κάπως έτσι ανακοίνωσε πως αναβάλει για πέντε ημέρες τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων του Ιράν, αναφέροντας ότι η αναστολή αυτή θα δώσει χρόνο για αυτό που χαρακτήρισε ως «παραγωγικές διαπραγματεύσεις» με το καθεστώς της Τεχεράνης.

Στους επικριτές του φαίνεται σαν ένα προσωρινό TACO. Ωστόσο, με την κίνηση αυτή, όλα δείχνουν πως κερδίζει πολύτιμο χρόνο σε μια σύγκρουση που οξύνεται.

Είτε πρόκειται για δειλία είτε για τακτική, αυτά είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Newsweek:

Ανακούφιση για τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ στην εγχώρια σκηνή. Δέχεται πιέσεις από τους ψηφοφόρους σχετικά με τον πληθωρισμό, καθώς οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση.

Αυτό θα κατευνάσει κάπως το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανοί αρχίζουν να νιώθουν την πίεση στα πορτοφόλια τους.

Ωστόσο, η διατήρηση των Στενών του Ορμούζ σε πλήρη λειτουργία για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων παραμένει ένα επίκαιρο πρόβλημα έως ότου ο πόλεμος τελειώσει οριστικά.

Ενίσχυση χωρίς να προκαλέσει κλιμάκωση

Μια πενθήμερη παύση λειτουργεί επίσης ως περιθώριο ελιγμών για να διευρύνει τις επιλογές του. Περισσότερα στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το USS Tripoli και 2.500 πεζοναύτες.

Οι σύμμαχοι στέλνουν επίσης δικό τους στρατιωτικό εξοπλισμό στην περιοχή, προκειμένου να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους εταίρους τους από αντίποινα του Ιράν.

Η παύση που επέβαλε ο Τραμπ αποτρέπει μια κλιμάκωση που θα εξαντλούσε τους πόρους, ενώ επιπλέον εξοπλισμός και προσωπικό μεταφέρονται στην περιοχή.

Παγίδα περιορισμού για το Ιράν

Η παύση για διαπραγματεύσεις αποσκοπεί επίσης στο να μεταθέσει το βάρος της κλιμάκωσης στο Ιράν.

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει πλέον ένα πρόβλημα που είναι ικανό να πλήξει την εικόνα της: αν η βία κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια αυτού του διπλωματικού παραθύρου, η Ουάσιγκτον θα μπορεί να ισχυριστεί ότι το Ιράν σαμποτάρισε μια ευκαιρία εξόδου.

Αυτό αποτελεί κλασικό παράδειγμα εκφοβιστικής ρητορικής και συμβάλλει στο να απαλλαγεί ο Τραμπ από μέρος της ευθύνης για την κλιμάκωση αυτού του πολέμου.

Έξοδο από το αδιέξοδο

Αν ο Τραμπ έχει σοβαρές προθέσεις όσον αφορά τη διπλωματία, αυτό το πενθήμερο του προσφέρει κάτι που έχει απόλυτη ανάγκη: μια διέξοδο από τον πόλεμο.

Είναι μια ευκαιρία να θέσει τέλος σε μια σύγκρουση την οποία χάνει τον έλεγχο.

Το σημαντικό είναι ότι αυτό του επιτρέπει να διατηρήσει τη στάση της μέγιστης πίεσης -οι διακοπές ρεύματος αναβάλλονται, δεν ακυρώνονται- ενώ παράλληλα δοκιμάζει μια λύση εξόδου που θα μπορούσε να κατευνάσει τον πανικό στις αγορές και να μετριάσει την πολιτική πίεση.

Ο Τραμπ παίρνει αυτό που χρειάζεται στη Μέση Ανατολή

Όποια και αν ήταν η αιτία, το προσωρινό «TACO» του Τραμπ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο πολλαπλών χρήσεων.

Ηρεμεί τις αγορές, ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία και «παίζει» με νεύρα της Τεχεράνης. Επίσης, διατηρεί ανοιχτή μια διέξοδο που επιτρέπει τη διατήρηση της αξιοπρέπειας, σε μια στιγμή που το εσωτερικό κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο αισθητό.

Ο κίνδυνος είναι ότι αυτή η προσωρινή παύση στην κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να καταλήξει ως ένα μικρό διάλειμμα πριν από μια μεγαλύτερη κλιμάκωση, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι η Ουάσιγκτον κερδίζει χρόνο.

Προς το παρόν, όμως, ο Τραμπ κερδίζει αυτό που χρειάζεται περισσότερο: χρόνο, επιλογές και την εντύπωση ότι έχει τον έλεγχο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο