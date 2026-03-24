Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συχνά «καβαλά» το «κύμα» του διαδικτύου χρησιμοποιώντας memes, παρατσούκλια και ακρωνύμια για να επιτεθεί σε αντιπάλους του, να τους ειρωνευτεί ή απλά να κάνει μια ανάρτησή του πιο δημοφιλή. Τι γίνεται όμως όταν ένα ακρωνύμιο, με υποτιμητική διάθεση, στοχεύει τον ίδιο;

Τι κερδίζει ο πρόεδρος Τραμπ εφαρμόζοντας την τακτική «καρότο και μαστίγιο»

Οι παλινωδίες του προέδρου των ΗΠΑ, όσον αφορά την επιβολή ή μη των δασμών, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον δημοσιογράφο των Financial Times, Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, που επινόησε το αρκτικόλεξο TACO: «Trump Always Chickens Out» (Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει).

Σήμερα, με τη Μέση Ανατολή να «φλέγεται», το ακρωνύμιο φαίνεται να είναι ξανά επίκαιρο…

Ανάβει «φωτιές», σβήνει «φωτιές»

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι των ΗΠΑ έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ απειλώντας πως αν αυτό δεν γίνει θα πλήξει τις ενεργειακές υποδομές της δοκιμαζόμενης από τον πόλεμο χώρας.

Οι δηλώσεις του φυσικά φρόντισε να γίνουν σε χρόνο ουδέτερο που οι αγορές είναι κλειστές. Και φρόντισε αριστοτεχνικά να σβήσει ο ίδιος τη «φωτιά» που έβαλε όταν άνοιξαν οι αγορές προχωρώντας σε νέες δηλώσεις που ακούστηκαν «θετικές».

Κάπως έτσι ανακοίνωσε πως αναβάλει για πέντε ημέρες τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων του Ιράν, αναφέροντας ότι η αναστολή αυτή θα δώσει χρόνο για αυτό που χαρακτήρισε ως «παραγωγικές διαπραγματεύσεις» με το καθεστώς της Τεχεράνης.

Στους επικριτές του φαίνεται σαν ένα προσωρινό TACO. Ωστόσο, με την κίνηση αυτή, όλα δείχνουν πως κερδίζει πολύτιμο χρόνο σε μια σύγκρουση που οξύνεται.

Είτε πρόκειται για δειλία είτε για τακτική, αυτά είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Newsweek:

Ανακούφιση για τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ στην εγχώρια σκηνή. Δέχεται πιέσεις από τους ψηφοφόρους σχετικά με τον πληθωρισμό, καθώς οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση.

Αυτό θα κατευνάσει κάπως το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανοί αρχίζουν να νιώθουν την πίεση στα πορτοφόλια τους.

Ωστόσο, η διατήρηση των Στενών του Ορμούζ σε πλήρη λειτουργία για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων παραμένει ένα επίκαιρο πρόβλημα έως ότου ο πόλεμος τελειώσει οριστικά.

Ενίσχυση χωρίς να προκαλέσει κλιμάκωση

Μια πενθήμερη παύση λειτουργεί επίσης ως περιθώριο ελιγμών για να διευρύνει τις επιλογές του. Περισσότερα στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το USS Tripoli και 2.500 πεζοναύτες.

Οι σύμμαχοι στέλνουν επίσης δικό τους στρατιωτικό εξοπλισμό στην περιοχή, προκειμένου να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους εταίρους τους από αντίποινα του Ιράν.

Η παύση που επέβαλε ο Τραμπ αποτρέπει μια κλιμάκωση που θα εξαντλούσε τους πόρους, ενώ επιπλέον εξοπλισμός και προσωπικό μεταφέρονται στην περιοχή.

Παγίδα περιορισμού για το Ιράν

Η παύση για διαπραγματεύσεις αποσκοπεί επίσης στο να μεταθέσει το βάρος της κλιμάκωσης στο Ιράν.

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει πλέον ένα πρόβλημα που είναι ικανό να πλήξει την εικόνα της: αν η βία κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια αυτού του διπλωματικού παραθύρου, η Ουάσιγκτον θα μπορεί να ισχυριστεί ότι το Ιράν σαμποτάρισε μια ευκαιρία εξόδου.

Αυτό αποτελεί κλασικό παράδειγμα εκφοβιστικής ρητορικής και συμβάλλει στο να απαλλαγεί ο Τραμπ από μέρος της ευθύνης για την κλιμάκωση αυτού του πολέμου.

Έξοδο από το αδιέξοδο

Αν ο Τραμπ έχει σοβαρές προθέσεις όσον αφορά τη διπλωματία, αυτό το πενθήμερο του προσφέρει κάτι που έχει απόλυτη ανάγκη: μια διέξοδο από τον πόλεμο.

Είναι μια ευκαιρία να θέσει τέλος σε μια σύγκρουση την οποία χάνει τον έλεγχο.

Το σημαντικό είναι ότι αυτό του επιτρέπει να διατηρήσει τη στάση της μέγιστης πίεσης -οι διακοπές ρεύματος αναβάλλονται, δεν ακυρώνονται- ενώ παράλληλα δοκιμάζει μια λύση εξόδου που θα μπορούσε να κατευνάσει τον πανικό στις αγορές και να μετριάσει την πολιτική πίεση.

Ο Τραμπ παίρνει αυτό που χρειάζεται στη Μέση Ανατολή

Όποια και αν ήταν η αιτία, το προσωρινό «TACO» του Τραμπ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο πολλαπλών χρήσεων.

Ηρεμεί τις αγορές, ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία και «παίζει» με νεύρα της Τεχεράνης. Επίσης, διατηρεί ανοιχτή μια διέξοδο που επιτρέπει τη διατήρηση της αξιοπρέπειας, σε μια στιγμή που το εσωτερικό κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο αισθητό.

Ο κίνδυνος είναι ότι αυτή η προσωρινή παύση στην κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να καταλήξει ως ένα μικρό διάλειμμα πριν από μια μεγαλύτερη κλιμάκωση, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι η Ουάσιγκτον κερδίζει χρόνο.

Προς το παρόν, όμως, ο Τραμπ κερδίζει αυτό που χρειάζεται περισσότερο: χρόνο, επιλογές και την εντύπωση ότι έχει τον έλεγχο.