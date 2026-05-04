Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον ηλικιωμένο που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα – Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος
O κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του»
Δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 67χρονου που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.
Ο ίδιος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για κακουργηματική πράξη- αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.
Σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από πλευράς τράπεζας δεν υπεβλήθη έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές.
Ο ίδιος, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.
Σε δηλώσεις του ο 67χρονος ισχυρίστηκε πως «έχω βγει σε σύνταξη εδώ και δύο μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρουν τα λεφτά μου επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι…»
