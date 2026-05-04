Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε υποκατάστημα τραπέζης στη Θεσσαλονίκη.

Άντρας, 67 ετών, μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, έφτασε άμεσα στο σημείο και ακινητοποίησε τον 67χρονο άνδρα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί, ενώ ο 67χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.