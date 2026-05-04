Θεσσαλονίκη: Ένας 67χρονος άνδρας μπήκε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε υπαλλήλους
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε υποκατάστημα τραπέζης στη Θεσσαλονίκη.
Άντρας, 67 ετών, μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους.
Η αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, έφτασε άμεσα στο σημείο και ακινητοποίησε τον 67χρονο άνδρα.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί, ενώ ο 67χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.
