Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
The Good Life 04 Μαΐου 2026, 16:30

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Λουκάς Καρνής
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Η δημιουργός του εμβληματικού παιχνιδιού Hitman, IO Interactive, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να παρουσιάσει την αρχή της πορείας του Βρετανού κατασκόπου, προσφέροντας μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διακριτική κατασκοπεία και την κινηματογραφική καταστροφή. Και σε αυτή τη νέα περιπέτεια το λόγο έχουμε εμείς.

Στο παιχνίδι που θέλει να φέρει το ευπώλητο franchise στον ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα κερδοφόρο χώρο του gaming, «αν επιθυμείς να αφηγηθείς την ιστορία ενός νεαρού Τζέιμς Μποντ, οφείλεις πρώτα να αποφασίσεις ποια εκδοχή του θα αποτελέσει το πρότυπο για την εξέλιξή του».

Αυτή ακριβώς ήταν η πρόκληση για το στούντιο IO Interactive, το οποίο ανέλαβε την ψηφιακή κηδεμονία του πράκτορα στο 007 First Light.

Ο ήρωας που ενσαρκώνει ο Πάτρικ Γκίμπσον αποτελεί ένα κράμα επιρροών: η ουλή στο πρόσωπο προέρχεται απευθείας από τα βιβλία του Ίαν Φλέμινγκ, η ακαταμάχητη γοητεία θυμίζει έντονα τον Πιρς Μπρόσναν, ενώ η βιαιότητα με την οποία εξουδετερώνει τους αντιπάλους του παραπέμπει στο Casino Royale.

Ο Γκίμπσον καταφέρνει να προσδώσει στον χαρακτήρα μια ιδιαίτερη ανησυχία, η οποία συνοδεύεται από την απαραίτητη αλαζονεία που μελλοντικά θα μετατραπεί σε όπλο στα χέρια της MI6.

Ολέθριος ναι, μοναχικός όχι

Η πολυδιάστατη φύση του πρωταγωνιστή επιτρέπει στο παιχνίδι να εναλλάσσεται με ευκολία ανάμεσα σε διαφορετικά είδη προσέγγισης.

Σε μια κοσμική εκδήλωση στο Κένσινγκτον, ο παίκτης βιώνει μια συμπυκνωμένη εμπειρία στρατηγικής, όπου η συλλογή πληροφοριών και οι μεταμφιέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση με τον Agent 47, τον πρωταγωνιστή του Hitman, είναι ότι ο Μποντ είναι περισσότερο κοινωνκός και δεν λειτουργεί ως απομονωμένος δολοφόνος.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ειδική λειτουργία «Instinct» για να αποσυντονίσει τους επικριτές του με μια ειρωνική ατάκα. Ωστόσο, μόλις τα φώτα σβήσουν, η δράση μεταφέρεται στις σκιές, με τη χρήση προηγμένων γκάτζετ και εκρηκτικών αναμετρήσεων σώμα με σώμα.

Η κληρονομιά της δράσης

Ο σχεδιασμός των μαχών έχει δεχθεί έντονες επιρροές από την εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ, ειδικά όσον αφορά τις τεχνικές πολεμικών τεχνών που χρησιμοποιούνται σημειώνει η εταιρεία στον Guardian.

Παράλληλα, οι δημιουργοί θέλησαν να διατηρήσουν την αίσθηση του απρόβλεπτου και του «χάους» που χαρακτήριζε τις ταινίες του Πιρς Μπρόσναν.

Ο Μποντ στο ξεκίνημά του δεν είναι απόλυτα αλάνθαστος, γεγονός που προσθέτει μια δόση ρεαλισμού και έντασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σκηνή της καταδίωξης με ένα απορριμματοφόρο, η οποία θυμίζει τις μεγάλες παραγωγές της Naughty Dog, προσφέροντας μια χορογραφία δράσης που σπανίζει στη σημερινή βιομηχανία.

Μποντ της γενιάς Ζ

Η IO Interactive επιλέγει να απομακρυνθεί από τα τεράστια, ελεύθερα περιβάλλοντα για να εστιάσει σε μια πιο γραμμική και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ράσμους Πόουλσεν περιγράφει την αισθητική του παιχνιδιού ως «μια σύγκρουση μεταξύ της κλασικής περιπέτειας και της σύγχρονης τεχνολογικής ουτοπίας».

Το 007 First Light δεν θέλει και δεν είναι μια παραλλαγή του Hitman, αλλά μια προσπάθεια να αναδειχθεί η εσωτερική μάχη ενός ανθρώπου που προσπαθεί να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου στις μεγάλες κονσόλες και τους υπολογιστές, ενώ η έκδοση για το Nintendo Switch 2 θα ακολουθήσει αργότερα το καλοκαίρι.

Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και άλλοι σύμμαχοι

Η πολυαναμενόμενη σύμπραξη της Λάνα Ντελ Ρέι με το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ έκανε πρεμιέρα μέσα στον Απρίλιο με τη δημοφιλής τραγουδίστρια υπογράφει το τραγούδι τίτλων για το επερχόμενο video game 007 First Light.

Η σχέση της Λάνα Ντελ Ρέι με τον κόσμο του πράκτορα 007 πέρασε από διάφορα στάδια, με την ίδια να έχει καταθέσει στο παρελθόν το τραγούδι 24 για την ταινία Spectre, χωρίς ωστόσο να επιλεγεί.

Σήμερα, η ιστορία γράφεται διαφορετικά, καθώς η τραγουδίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ντέιβιντ Άρνολντ, έναν συνθέτη που έχει ταυτίσει το όνομά του με τις καλύτερες στιγμές του franchise. Το αποτέλεσμα, που έκανε πρεμιέρα στα BAFTA Game Awards, χαρακτηρίζεται από μια υποβλητική ατμόσφαιρα και δραματική ενορχήστρωση, μένοντας πιστό στις μουσικές ρίζες του ήρωα αλλά φέρνοντας ταυτόχρονα έναν φρέσκο, σύγχρονο αέρα.

Το 007 First Light δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική υπεροχή, αλλά επενδύει σε ένα καστ που θα ζήλευε κάθε χολιγουντιανή παραγωγή. Δίπλα στον Πάτρικ Γκίμπσον, που ενσαρκώνει τον νεαρό Μποντ, συναντάμε τον Λένι Κράβιτζ στον ρόλο του βασικού ανταγωνιστή, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Λένι Τζέιμς, Τζέμα Τσαν και Πριγιάνγκα Μπέρφορντ.

Το cast επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της IO Interactive να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η αφήγηση και η ανάπτυξη των χαρακτήρων έχουν τον πρώτο λόγο.

Η ιστορία μας μεταφέρει στα πρώτα βήματα ενός Μποντ μόλις 26 ετών, προσφέροντας μια ανασχεδιασμένη origin ιστορία που εξερευνά το πώς ένας νεαρός άνδρας μετατρέπεται στον αδίστακτο και γοητευτικό κατάσκοπο που φέρνει λεφτά.

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοσταλγία 03.05.26

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

