Τζέιμς Μποντ: Η Amazon MGM ανοίγει τα χαρτιά της – Tο στοίχημα των 8 δισ, o διάδοχος, το μεγάλο εμπόδιο

Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει -αν και το πότε ακριβώς παραμένει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό.

Η Amazon MGM Studios, η οποία κατέχει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς ταινιών, προσέφερε ορισμένες κρίσιμες ενημερώσεις για το μέλλον του 007.

Η πρόσληψη του Ντενί Βιλνέβ στη σκηνοθεσία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, δεδομένης της τεράστιας επιτυχίας του με τις ταινίες Dune.

Παράλληλα, η επιλογή του Στίβεν Νάιτ για τη συγγραφή του σεναρίου προμηνύει μια σκοτεινή και πολυεπίπεδη προσέγγιση στον χαρακτήρα. Πλέον, ο Βιλνέβ και η παραγωγός Έιμι Πασκάλ αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο εμπόδιο: την εύρεση του κατάλληλου ηθοποιού που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος της εταιρείας στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών στο CinemaCon, η Κόρτνεϊ Βαλέντι, επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος, τόνισε τη σοβαρότητα της διαδικασίας.

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε πότε θα ανακοινώσουμε ποιος θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ», είπε η Κόρτνεϊ Βαλέντι, επικεφαλής ταινιών στα Amazon MGM Studios.

«Να έχετε υπομονή. Να ξέρετε ότι αφιερώνουμε χρόνο για να το κάνουμε αυτό με προσοχή και βαθύ σεβασμό. Είναι το όνειρο μιας ζωής για όλους μας να φέρουμε στο κοινό αυτό το επόμενο κεφάλαιο και είναι μια ευθύνη που δεν παίρνουμε αψήφιστα».

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής: όταν συνδυάζετε ένα από τα πιο αγαπημένα franchise στην ιστορία με μια ομάδα κινηματογραφιστών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένου του λαμπρού σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, των εξαιρετικών παραγωγών Έιμι Πάσκαλ και Ντέιβιντ Χέιμαν και του σεναριογράφου Στίβεν Νάιτ, στήνετε το σκηνικό για κάτι που είναι πραγματικά άξιο της κληρονομιάς του Μποντ», πρόσθεσε η Βαλέντι.

«Αυτή η ταινία έρχεται και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα έχουμε πολλά περισσότερα να μοιραστούμε».

Στοίχημα δισεκατομμυρίων

Οι φήμες για τον διάδοχο δίνουν και παίρνουν, με ονόματα όπως ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Λούις Πάρτριτζ να ακούγονται έντονα.

Όποιος και αν επιλεγεί, θα κληθεί να αναμετρηθεί με το φάντασμα του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους κορυφαίους πράκτορες 007, δίπλα στον θρυλικό Σον Κόνερι.

Η Amazon επιθυμεί διακαώς η 26η ταινία να αποτελέσει ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσει κανείς, καθώς ο έλεγχος αυτής της σειράς δράσης ήταν ο κύριος λόγος που η εταιρεία δαπάνησε πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της MGM το 2022.

Ο στόχος είναι σαφής: ο Βιλνέβ πρέπει να παραδώσει ένα έργο που θα πλησιάζει το καλλιτεχνικό και εμπορικό μέγεθος του Goldfinger, αποφεύγοντας τις παγίδες των λιγότερο επιτυχημένων στιγμών του παρελθόντος.