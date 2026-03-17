Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.
Ήταν Σεπτέμβριος του 2021 όταν το No Time to Die έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες, ρίχνοντας τους τίτλους τέλους στην 15ετή πορεία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ. Πολλοί τότε γνώριζαν ότι η επιλογή του επόμενου 007 δεν θα ήταν εύκολη – ωστόσο κανείς δεν είχε φανταστεί ότι πέντε χρόνια μετά θα ήμασταν ακόμα στις συζητήσεις και τις φήμες.
Από τότε που ο 58χρονος σταρ αποφάσισε να κρεμάσει το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, το ποιος θα τον διαδεχθεί μοιάζει με ένα παζλ για σκληρούς λύτες. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της δεν κατάφεραν να δώσουν την απάντηση.
Η σκυτάλη πέρασε στην Amazon MGM, που μέσα σε έναν χρόνο έδωσε την καρέκλα του σκηνοθέτη στον Ντενί Βιλνέβ και άφησε το σενάριο του χέρια του Στίβεν Νάιτ, ωστόσο ακόμα δεν έχει βρει τον εκλεκτό της για τον απόλυτο πράκτορα όλων των εποχών.
Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει της φήμες, έγινε γνωστό ότι τον επόμενο Τζέιμς Μποντ θα τον αποφασίσει ο Βιλνέβ, όταν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του Dune: Part Three. Αυτή η μέρα έχει παρέλθει και ακόμα να δούμε φως στο τούνελ.
Ωστόσο, κάποια ονόματα που ακούστηκαν, μάλλον δεν πρέπει να τα υπολογίζουμε. Όπως αυτό του Μπάρι Κίογκαν. Ο μελλοντικός Ρίνγκο Σταρ των ταινιών του Σαμ Μέντες ξεκαθάρισε ότι δεν του ταιριάζει ο ρόλος του 007.
Μιλώντας στους Radio Times, ο 33χρονος ηθοποιός τόνισε πως «είναι ένας επικός ρόλος, που φέρνει παράλληλα μεγάλη πίεση σε όποιον τον υποδύεται».
Ωστόσο, έσπευσε να συμπληρώσει: «Είναι ωραίο να βλέπεις το όνομά σου στη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι θα ταίριαζα ποτέ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ».
Barry Keoghan insists he doesn't 'fit the criteria for James Bond' as speculation continues over new 007 actor
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 17, 2026
Ωστόσο, ο Μπάρι Κίογκαν δεν έκλεισε την πόρτα σε μια μελλοντική ταινία του 007, αλλά ξέρει ποιον ρόλο θέλει. «Θα μου άρεσε να υποδυθώ τον κακό. Ο τύπος που τα βάζει με τον Μποντ μου ταιριάζει περισσότερο».
