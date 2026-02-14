Θα είναι τελικά ο Κάλουμ Τέρνερ ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δημοσιογράφοι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, κάλεσαν τον Κάλουμ Τέρνερ να απαντήσει στο αν ισχύει η φήμη θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την καινούργια του ταινία «Rosebush Pruning».

«Είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση», απάντησε ο Τέρνερ, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος μάλιστα είπε ότι καλό θα ήταν να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση επί του θέματος.

«Δεν θα το σχολιάσω», συμπλήρωσε ο Τέρνερ.

Για να ελαφρύνει το κλίμα και να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, ο συμπρωταγωνιστής του Τέρνερ, Τρέισι Λέτς, παρενέβη λέγοντας: «Συγγνώμη, εγώ είμαι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ!».

Ο Μποντ επανήλθε στο προσκήνιο λίγα λεπτά αργότερα, όταν ρωτήθηκε ο σκηνοθέτης Καρίμ Αϊνούζ πώς θα σκηνοθετούσε μια ταινία 007. Ο Λέτς έσπευσε και πάλι να βοηθήσει, λέγοντας ότι ο Αϊνούζ ήταν απασχολημένος με τη σκηνοθεσία «του δικό μου Τζέιμς Μποντ».

Πολιτική

Στη συνέχεια, η συζήτηση αναπόφευκτα έφτασε και στο θέμα της πολιτικής. Ο Λετς τοποθετήθηκε επί του θέματος, αφού πρώτα δήλωσε ότι δεν ξέρει κατά πόσο θέλει να απομακρυνθεί από την ταινία και να κατευθυνθέι προς τα χωράφια των κοινωνικοπολιτικών γεγονότων που συνταράσσουν ολόκληρο τον κόσμο.

«Ένα από τα μηνύματα αυτής της ταινίας είναι ότι η ανισότητα στον πλούτο γεννά κακή συμπεριφορά και, στην πραγματικότητα, δημιουργεί φασισμό», υποστήριξε.

Το «Rosebush Pruning» ακολουθεί τέσσερα αδέλφια από την Αμερική καθώς «βυθίζονται στην απομόνωση και την κληρονομική τους περιουσία, αποφεύγοντας τις απαιτήσεις του τυφλού πατέρα τους και αναζητώντας αγάπη και αναγνώριση ο ένας στον άλλο», σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

«Όταν ο Τζακ, ο μεγαλύτερος αδελφός και στυλοβάτης αυτής της οικογένειας, ανακοινώνει ότι θα μετακομίσει με τη φίλη του Μάρθα, οι δεσμοί αίματος διακόπτονται και ο Εντ αναγκάζεται να αποκαλύψει την αλήθεια γύρω από το θάνατο της μητέρας τους. Τα ψέματα γενεών αρχίζουν να ξετυλίγονται και η δομή αυτής της οικογένειας αρχίζει σιγά-σιγά να διαλύεται».

Η ταινία είναι σε σενάριο Ευθύμη Φιλίππου, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο σε ταινίες όπως: «Ο αστακός», «Κυνόδοντας», «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού» και «Ιστορίες καλοσύνης».

Βία στη βία

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η Ellise Shafer, σε μια συνέντευξη με το Variety για την προβολή της ταινίας, ο Καρίμ Αϊνούζ είπε ότι ελπίζει να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τα σκληρά θέματα της ταινίας, τα οποία περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση και φόνο.

«Μόνο μέσω του παραλόγου μπορείς ίσως να αγγίξεις ορισμένα ζητήματα», είπε.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, να συζητάμε και να κατανοούμε ότι μερικές φορές η μεγαλύτερη βία προέρχεται από το εσωτερικό της οικογένειας. Ο τρόπος με τον οποίο το πατριαρχικό σύστημα έχει κανονικοποιηθεί είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Υπάρχει ένας κύκλος βίας και ίσως η βία είναι ο μόνος τρόπος για να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety