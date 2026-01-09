Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Η αγαπημένη βρετανίδα ηθοποιός Τζέιν Σέιμουρ έγινε ευρέως γνωστή ως κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, ωστόσο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η ανάληψη αυτού του σημαντικού ρόλου είχε σημαντικές επιπτώσεις στην καριέρα της.

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire, μέντιουμ και εράστρια του πράκτορα, στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν», η οποία ακολουθούσε τον ομώνυμο ήρωα να προσπαθεί να διαλευκάνει μια υπόθεση δολοφονίας συναδέλφων του, τη στιγμή που ένας βαρόνος ναρκωτικών από το Χάρλεμ, σχεδιάζει να διανείμει ηρωίνη δωρεάν για να παραγκωνίσει τους εχθρούς του και στη συνέχεια να παίξει ένα μονοπωλιακό παιχνιδι.

«Δεν ξανάκουγα νέα τους»

Ενώ η ταινία, με θέμα τον εμβληματικό φανταστικό πράκτορα, έμεινε στην ιστορία, επηρέασε αρνητικά την καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ στη Βρετανία.

«Οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι ήμουν κορίτσι του Τζέιμς Μποντ», δήλωσε η Τζέιν Σέιμουρ σε μια νέα συνέντευξη στην βρετανική εφημερίδα Telegraph. «Έφτανα μέχρι την τελική φάση των οντισιόν, και τότε ήταν που κάποιος έλεγε [στον εκάστοτε σκηνοθέτη που επρόκειτο να συνεργαστώ]: ‘Ξέρεις ότι ήταν κορίτσι του Τζέιμς Μποντ;’ Και αυτό ήταν. Δεν ξανάκουγα νέα τους».

Ενώ οι αμερικανοί ατζέντηδες δεν φαινόταν να νοιάζονται, αυτό ουσιαστικά κατέστρεψε την καριέρα της στη Βρετανία.

«Στην Αμερική, έλεγαν: ‘Ναι, έκανες μια ταινία του Μποντ’, αλλά έβλεπαν και όλα τα άλλα πράγματα που είχα κάνει». Ως αποτέλεσμα, «για τον πρώτο χρόνο περίπου ενσάρκωνα μόνο Αμερικανίδες. Ήταν αστείο. Έπαιζα ανθρώπους από τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο, το Νότο, ό,τι θέλετε. Δεν συνειδητοποιούσαν ότι ήμουν Αγγλίδα, ή αν το συνειδητοποιούσαν, το ξεχνούσαν».

Ευτυχώς, η καριέρα της Σέιμουρ ανέκαμψε και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως «Ανατολικά της Εδέμ», «Ωνάσης: Ο θρύλος» και «Γαμο-Μπελάδες».

«Τα 70 είναι τα νέα 50»

Η ηθοποιός απασχόλησε πρόσφατα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού αναφέρθηκε δημοσίως στην σχέση της με τον μουσικό και γιατρό Τζον Ζαμπέτι. Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από δύο χρόνια, όταν τους σύστησαν τα παιδιά τους.

«Ειλικρινά, ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρω μια πραγματικά βαθιά, υγιή, όμορφη και τρυφερή σχέση σε αυτή τη φάση της ζωής μου, αλλά είμαι απίστευτα τυχερή που το κατάφερα. Τα 70 είναι τα νέα 50», δήλωσε παλαιότερα η Seymour στο HELLO!.

«Έχεις ζήσει μια ζωή. Πολλές ζωές. Και παιδιά, και εγγόνια, και καριέρα, και σκαμπανεβάσματα. Ξέρεις τι θέλεις. Θεωρώ ότι είμαστε και οι δύο πολύ τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον τη στιγμή που το κάναμε, γιατί νωρίτερα δεν θα είχε λειτουργήσει. Είχε μια διαφορετική ζωή – ο κόσμος του ήταν η ιατρική και οι περιοδείες, και ο δικός μου ήταν να τρέχω σε όλο τον κόσμο γυρίζοντας ταινίες», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό.

«Νομίζω ότι συναντηθήκαμε ακριβώς τη σωστή στιγμή», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Parade | Telegraph