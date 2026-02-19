Τι απέγινε το iconic μπικίνι που φορούσε η Χάλι Μπέρι ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ»;

Στα 59 της χρόνια θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ. Σε αυτά τα 35 χρόνια που βρίσκεται στον κόσμο της μεγάλης οθόνης έχει πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα πιο γνωστά franchise (βλέπε X-Men), έχει περάσει από δράματα και κωμωδίες, ταινίες δράσης και animation, ενώ κέρδισε και το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο Monster’s Ball. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε το όνομα Χάλι Μπέρι άλλο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό.

Η εικόνα της να βγαίνει από τη θάλασσα φορώντας ένα σέξι πορτοκαλί μπικίνι στην ταινία Die Another Day, στο πλευρό του Πιρς Μπρόσναν το 2002, έγραψε ιστορία και θεωρείται μια από τις iconic σκηνές των ταινιών του Τζέιμς Μποντ.

Και 24 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας στις σκοτεινές αίθουσες, η Χάλι Μπέρι αποφάσισε να αποκαλύψει τι απέγινε εκείνο το μαγιό – φαντασίωση.

«Με άφησαν να το πάρω σπίτι μου μετά το τέλος των γυρισμάτων» είπε η γνωστή ηθοποιός, η οποία ήταν καλεσμένη στο Drew Barrymore Show.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μιλαει για το πορτοκαλί μπικίνι της ταινίας. Όπως είχε δηλώσει το 2021 στη Vogue «δοκίμασα πάρα πολλά μαγιό. Πάρα πολλά μπικίνι και ζώνες» είχε πει τότε η Χάλι Μπέρι.

«Γνωρίζαμε ότι μια τέτοια σκηνή θα μπορούσε να γίνει iconic, επειδή ήταν μια ταινία του Τζέιμς Μποντ, άρα ψάχναμε κάτι που θα μπορούσε να ‘ζήσει’ στο μυαλό του κόσμου για πάρα πολύ καιρό» είχε συμπληρώσει.

Μάλιστα, το 2020, η Μπέρι είχε αποκαλύψει στο Variety ότι μετά την κυκλοφορία του Die Another Day, υπήρχε η σκέψη να γυριστεί ένα spin-off φιλμ βασισμένο στον χαρακτήρα της, την πράκτορα του NSA Τζινξ Τζόνσον.

Σύμφωνα με την ίδια, η παραγωγός Μπάρμπαρα Μπρόκολι πίεσε πολύ για να συμβεί αυτό, ωστόσο η MGM ήταν αυτή που έβαλε φρένο στο project, καθώς το στούντιο δεν ήθελε να ξοδέψει 80 εκατ. ευρώ για την ταινία.

«Μάλλον σαν ιδέα ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή της. Κανείς δεν ήταν έτοιμος να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο και να ρίξει λεφτά σε μια ταινία με μια μαύρη πρωταγωνίστρια σε ταινία δράσης. Έτσι ήταν τότε, όμως» είχε πει στο Variety.