Η Χάλι Μπέρι δηλώνει λυπημένη που δεν εμφανίζεται στο «Avengers: Doomsday»
Η Χάλι Μπέρι μπορεί να μην επαναλάβει τον ρόλο της ως Storm, η οποία ελέγχει τις καιρικές συνθήκες, στην επερχόμενη ταινία «Avengers: Doomsday», αλλά μην αποκλείετε την ηθοποιό από μια μελλοντική επανένωση της Marvel.
«Αν και λυπάμαι που δεν θα συμμετάσχω στο Doomsday αυτή τη φορά, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες», δήλωσε η ηθοποιός στο ScreenRant κατά την προώθηση της νέας της ταινίας «Crime 101».
«Και θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη», πρόσθεσε.
Η Μπέρι σημείωσε επίσης ότι είναι ιδιαιτέρως περήφανη που συμμετείχε στον κόσμο των X-Men: «Νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος των X-Men, με τους μεταλλαγμένους και τους απόκληρους, [είναι] ταινίες που είμαι περήφανη που βλέπουν τα παιδιά μου. Έχουν τόσα πολλά να πουν που θεωρώ ότι είναι πραγματικά σημαντικά, ειδικά για τα παιδιά μου καθώς μεγαλώνουν. Γι’ αυτό και τις αγαπούν».
Ποιους θα δούμε;
Η Χάλι Μπέρι υποδύθηκε την Storm από το 2000 έως το 2014, εμφανιζόμενη στις ταινίες «X-Men», «X2: X-Men United», «X-Men: The Last Stand» και «X-Men: Days of Future Past».
«Η Storm είναι ένας πολύ ξεχωριστός χαρακτήρας για μένα», συνέχισε η Μπέρι. «Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να την ενσάρκωσω».
Αν και η Storm δεν θα επιστρέψει, μια μακρά λίστα ονομάτων από το σύμπαν των «X-Men» θα επαναλάβει τους ρόλους της στο «Avengers: Doomsday», συμπεριλαμβανομένων των Πατρίκ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιν.
Επίσης, θα εμφανιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Άντονι Μάκι, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλεστον, Λετίτια Ράιτ, Γουίνστον Ντουκ, Σίμου Λιου, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν, Έμπον Μος-Μπαχράχ, Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κάμεν και Λιούις Πούλμαν. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα εμφανιστεί επίσης στο «Doomsday», αλλά όχι ως Τόνι Σταρκ.
*Με πληροφορίες από: Variety
