Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
10.02.2026 | 07:27
Σήμερα απολογείται στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Η Χάλι Μπέρι δηλώνει λυπημένη που δεν εμφανίζεται στο «Avengers: Doomsday»
Fizz 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

«Αν και λυπάμαι που δεν θα συμμετάσχω στο Doomsday αυτή τη φορά, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες», δήλωσε η Χάλι Μπέρι στο ScreenRant κατά την προώθηση της νέας της ταινίας «Crime 101».

Η Χάλι Μπέρι μπορεί να μην επαναλάβει τον ρόλο της ως Storm, η οποία ελέγχει τις καιρικές συνθήκες, στην επερχόμενη ταινία «Avengers: Doomsday», αλλά μην αποκλείετε την ηθοποιό από μια μελλοντική επανένωση της Marvel.

«Αν και λυπάμαι που δεν θα συμμετάσχω στο Doomsday αυτή τη φορά, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες», δήλωσε η ηθοποιός στο ScreenRant κατά την προώθηση της νέας της ταινίας «Crime 101».

«Και θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη», πρόσθεσε.

Η Μπέρι σημείωσε επίσης ότι είναι ιδιαιτέρως περήφανη που συμμετείχε στον κόσμο των X-Men: «Νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος των X-Men, με τους μεταλλαγμένους και τους απόκληρους, [είναι] ταινίες που είμαι περήφανη που βλέπουν τα παιδιά μου. Έχουν τόσα πολλά να πουν που θεωρώ ότι είναι πραγματικά σημαντικά, ειδικά για τα παιδιά μου καθώς μεγαλώνουν. Γι’ αυτό και τις αγαπούν».

Ποιους θα δούμε;

Η Χάλι Μπέρι υποδύθηκε την Storm από το 2000 έως το 2014, εμφανιζόμενη στις ταινίες «X-Men», «X2: X-Men United», «X-Men: The Last Stand» και «X-Men: Days of Future Past».

«Η Storm είναι ένας πολύ ξεχωριστός χαρακτήρας για μένα», συνέχισε η Μπέρι. «Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να την ενσάρκωσω».

Αν και η Storm δεν θα επιστρέψει, μια μακρά λίστα ονομάτων από το σύμπαν των «X-Men» θα επαναλάβει τους ρόλους της στο «Avengers: Doomsday», συμπεριλαμβανομένων των Πατρίκ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιν.

Επίσης, θα εμφανιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Άντονι Μάκι, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλεστον, Λετίτια Ράιτ, Γουίνστον Ντουκ, Σίμου Λιου, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν, Έμπον Μος-Μπαχράχ, Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κάμεν και Λιούις Πούλμαν. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα εμφανιστεί επίσης στο «Doomsday», αλλά όχι ως Τόνι Σταρκ.

*Με πληροφορίες από: Variety

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Τράπεζες
Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , την ψευδή δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 10.02.26

Ο Ιανουάριος του 2026,ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
