Η Χάλι Μπέρι κάνει πολιτική: Η εμμηνόπαυση, το δικαίωμα, η καμπάνια – «Είμαστε πολλές, μας έχετε αγνοήσει»

Η Χάλι Μπέρι παίρνει θέση στον πολιτικό στίβο και βάζει στο στόχαστρο τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Πρωτοστατώντας σε μια νέα εκστρατεία, η βραβευμένη ηθοποιός πιέζει τον κυβερνήτη να υπογράψει ένα νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει τα ασφαλιστικά ταμεία να καλύπτουν τις θεραπείες για την εμμηνόπαυση.

Η κίνηση αυτή είναι συνέχεια ενός προσωπικού αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε μετά από χρόνια λανθασμένων διαγνώσεων και μεγάλων εξόδων.

Η εμμηνόπαυση δεν είναι απλώς ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά ένα «ανθρώπινο δικαίωμα» που πρέπει να προστατευθεί, υποστηρίζει η Χάλι Μπέρι με την ηθοποιό και την ομάδα της να πρωτοστατούν στην εκστρατεία για να «περάσει» από την πολιτεία της Καλιφόρνιας νομοσχέδιο-σταθμός που θα βελτιώσει τη ζωή χιλιάδων.

Η Μπέρι, μέσω της εταιρείας της Respin Health που εστιάζει στην εμμηνόπαυση, σε συνεργασία με την εταιρεία συμπληρωμάτων Perelel Health, ξεκίνησε την εκστρατεία με τίτλο Turn Up The Heat για να πείσει τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ να υπογράψει το νομοσχέδιο AB 432 που αναμένεται να ψηφιστεί τις τελευταίες εβδομάδες της κοινοβουλευτικής περιόδου στην Καλιφόρνια.

Το νομοσχέδιο, που υπερασπίζεται ως πρόταση η βουλευτής των Δημοκρατικών Ρεμπέκα Μπάουερ-Κάχαν, είναι μια τροποποιημένη εκδοχή πρότασης που ο κυβερνήτης Νιούσομ απέρριψε πέρυσι.

Το ΑΒ 432 προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να καλύπτουν τις θεραπείες που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Επίσης, παρέχει κίνητρα στους γιατρούς να λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση για την εμμηνόπαυση, στο πλαίσιο των υποχρεωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης επιμόρφωσης.

Η ίδια η Χάλι Μπέρι, έχοντας βιώσει το πρόβλημα από πρώτο χέρι, αναφέρει πως «είναι σαν μια έρημος για τις γυναίκες στη μέση ηλικία», αναφερόμενη στην έλλειψη γνώσης για την εμμηνόπαυση μεταξύ γιατρών και ασθενών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι υπέστη χρόνια λανθασμένων διαγνώσεων και ξόδεψε χιλιάδες δολάρια σε ιατρικά έξοδα, πριν καταλάβει, στα 54 της, ότι βίωνε τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης, της περιόδου πριν την εμμηνόπαυση.

«Είμαστε οι μισές από τον πληθυσμό της Καλιφόρνιας και έχουμε αγνοηθεί για πάρα πολύ καιρό. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπλήρωσε.

Μέσω της εκστρατείας, η εταιρεία της ηθοποιού και η Perelel Health στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να στείλουν επιστολή στον Νιούσομ, πιέζοντάς τον να υπογράψει το νομοσχέδιο.

«Με την αποστολή αυτής της επιστολής, θα στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα στο Σακραμέντο ότι οι γυναίκες της Καλιφόρνιας αξίζουν φροντίδα, κατανόηση και πόρους για να αντιμετωπίσουν την εμμηνόπαυση με αξιοπρέπεια και υγεία», αναφέρεται στην εκστρατεία.

Η μάχη της Χάλι Μπέρι

Η προσπάθεια για τη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την εμμηνόπαυση ξεκίνησε το 2023 με ένα ομοσπονδιακό νομοσχέδιο, το οποίο προέβλεπε την εκταμίευση 275 εκατομμυρίων δολαρίων για έρευνα. Όταν αυτή η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε, η ομάδα της Μπέρι στράφηκε στις πολιτειακές κυβερνήσεις.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς η ομάδα της ηθοποιού έχει ήδη κατακτήσεις κάποιες «μικρές νίκες» σημειώνει το Politico.

Για παράδειγμα, στο Μέιν διατέθηκαν 20.000 δολάρια για μια δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης, στο Ιλινόις δημιουργήθηκε μια εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την εμμηνόπαυση, ενώ στο Μίσιγκαν, οι νομοθέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν 2,5 εκατομμύρια δολάρια για ανάλογες πρωτοβουλίες.

Στην Καλιφόρνια, πάντως, η Μπέρι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη καθώς ο κυβερνήτης Νιούσομ είχε αρνηθεί την ιδέα στο παρελθόν. Πριν από έναν χρόνο, ο Νιούσομ άσκησε βέτο σε ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις για την ασφαλιστική κάλυψη ήταν «υπερβολικές».

Το νομοσχέδιο AB 432 είναι πιο «επιεικές» από το προηγούμενο, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη του Νιούσομ. Πλέον, οι ασθενείς θα δικαιούνται απρόσκοπτη πρόσβαση μόνο σε θεραπείες εγκεκριμένες από τον FDA, ενώ οι γιατροί θα λαμβάνουν διπλάσιες εκπαιδευτικές μονάδες για την επιμόρφωση στην εμμηνόπαυση, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Η ασφαλιστική βιομηχανία συνεχίζει να εργάζεται ενάντια σε νομοσχέδια που απαιτούν από τα ασφαλιστικά προγράμματα να καλύπτουν συγκεκριμένες θεραπείες.

Η Μέρι Έλεν Γκραντ, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Προγραμμάτων της Καλιφόρνιας, δήλωσε ότι «το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης για όλους».

Η Χάλι Μπέρι είναι μια εξαίρεση στον κανόνα των απολιτίκ σταρ με την ηθοποιό να χρησιμοποιεί την επιρροή και την πλατφόρμα της για να επηρεάσει πολιτικές, φέρνοντας στο δημόσιο διάλογο θέματα που επί χρόνια θεωρούνταν ταμπού.

Αν και το αποτέλεσμα της πίεσης προς τον κυβερνήτη Νιούσομ παραμένει αβέβαιο, η Χάνα Λινκενχόκερ, πολιτική σύμβουλος της ηθοποιού, προειδοποίησε ότι «θα ήταν τεράστιο λάθος αν ασκούσε βέτο σε αυτό το νομοσχέδιο», καθώς «θα εξοργίσει τις γυναίκες της Καλιφόρνιας».