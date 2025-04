«Το σύστημα δεν φτιάχτηκε για εμάς»: Η Χάλι Μπέρι για τις έγχρωμες γυναίκες

«Το σύστημα δεν είναι πραγματικά σχεδιασμένο για εμάς, και έτσι πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε αυτό που δεν είναι για εμάς», είπε η Χάλι Μπέρι, η μόνη μαύρη γυναίκα που έχει τιμηθεί με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην ιστορία του θεσμού, στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+, Number One on the Call Sheet.

Η Χάλι Μπέρι μίλησε για το ότι είναι η πρώτη – και μοναδική – μαύρη γυναίκα που τιμήθηκε από την Ακαδημία στην σχεδόν 100χρονη ιστορία των βραβείων Όσκαρ.

«Είχε η βράβευση μου κάποια σημασία; Άλλαξε πραγματικά κάτι για τις έγχρωμες γυναίκες; Για τις αδερφές μου; Για το ταξίδι μας;»

Στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+ Number One on the Call Sheet, η Μπέρι αναλογίζεται τι έχει συμβεί από τότε που κέρδισε το Όσκαρ το 2002, για τον ρόλο της στο Monster’s Ball. Σε αυτό το διάστημα, καμία άλλη μαύρη ηθοποιός δεν έχει πάρει το βραβείο.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει ένα μοντάζ μαύρων ηθοποιών που χάνουν από λευκές γυναίκες στα Όσκαρ.

Συνολικά, 13 μαύρες ηθοποιοί έχουν προταθεί για τη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, πιο πρόσφατης, της Σίνθια Ερίβο, η οποία έχει προταθεί δύο φορές.

Φέτος, η Eρίβο ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στο Wicked αλλά έχασε από τη σταρ της Anora, Mάικι Μάντισον.

Η Βαϊόλα Ντέϊβις έχει επίσης προταθεί δύο φορές.

Η Μπέρι λέει στο ντοκιμαντέρ ότι πίστευε ότι μια μαύρη ηθοποιός είχε καλές πιθανότητες να κερδίσει το 2021.

«Δεν μας βλέπoυν πραγματικά στην πρώτη γραμμή, μας δίνουν υποστηρικτικά [βραβεία ηθοποιού] όπως μοιράζουν ζαχαρωτά»

«Πριν από μερικά χρόνια, ήμουν στο τραπέζι με την Άντρα Ντέϊ, και βρισκόμουν απέναντι από τη Βαϊόλα, και ήταν και οι δύο υποψήφιες για εκπληκτικές ερμηνείες [Day for The United States vs. Billie Holiday και το Ma Rainey’s Black Bottom] και ένιωσα 100 τοις εκατό σίγουρη ότι αυτή ήταν η χρονιά τους, ήταν ισάξιες. Για διαφορετικούς λόγους, το άξιζαν και οι δύο».

Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ πήγε στη λευκή Φράνσις Μακ Ντόρμαντ που πήρε το τρίτο της Όσκαρ για το Nomadland.

«Δεν είναι καμία από εμάς αρκετά καλή;»

Στο ντοκιμαντέρ, η Ταράτζι Π. Χένσον και η Γούπι Γκόλντμπεργκ εκφράζουν επίσης τη δυσπιστία τους για την έλλειψη βραβευμένων με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου μαύρων ηθοποιών.

«Περίμενε λίγο. Καμία από εμάς δεν ήταν αρκετά καλή;» αναρωτήθηκε η Γκόλντμπεργκ. «Καμία; Σε όλες αυτές τις γυναίκες, καμία;… Τι δεν καταλαβαίνουμε εδώ; Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται, κάθε χρόνο».

Η Γκόλντμπεργκ είναι μία από τις 10 μαύρες γυναίκες που έχουν κερδίσει το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Ταράτζι Π. Χένσον έχει μια θεωρία σχετικά με το γιατί υπάρχουν περισσότερες νίκες σε Β’ ρόλους για τις μαύρες γυναίκες.

«Δεν νομίζω ότι ο κλάδος μας βλέπει πραγματικά στην πρώτη γραμμή» λέει στο ντοκιμαντέρ. «Μας δίνουν υποστηρικτικά [βραβεία ηθοποιού] όπως μοιράζουν ζαχαρωτά».