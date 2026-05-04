Ήταν το 2024 όταν ακούστηκαν οι πρώτες φήμες ότι η Disney σκεφτόταν ένα sequel, έστω κι αν μια δεκαετία πριν η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ είχαν δηλώσει ότι δεν τις ενδιαφέρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τελικά οι δύο σταρ του Χόλιγουντ δεν άργησαν να πουν το «ναι» και το τριήμερο που μας πέρασε η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες.

Το φιλμ, σε όλη την διάρκεια της παραγωγής είχε καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και όχι άδικα – πασίγνωστοι ηθοποιοί, αιχμηρές ατάκες και μόδα. Πάρα πολύ μόδα. Ωστόσο, μάλλον κανείς δεν περίμενε ότι το «άνοιγμα» θα ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα της σεζόν έως τώρα – και φυσικά πολύ καλύτερο από ότι είχε κάνει ο original Ο Διάβολος Φοράει Prada του 2006.

Η ταινία του Ντέιβιντ Φράνκελ κατάφερε να ξεπεράσει τα 75 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ (το 4ο καλύτερο άνοιγμα φέτος στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού) και άγγιξε τα 233 εκατ. στο παγκόσμιο box office, κυριαρχόντας στους κινηματογράφους αυτές τις μέρες.

«Ελάχιστες δραματικές κομεντί μπορούν να έχουν τέτοια επιτυχία με μια ταινία – άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να τα έχεις ένα ακόμα πιο επιτυχημένο sequel. Το κοινό δεν χορταίνει να το βλέπει» δήλωσε ο Φράνκελ.

Βέβαια, τα δεδομένα μεταξύ της ταινίας του 2006 και της φετινής είναι αρκετά διαφορετικά. Το original φιλμ είχε μπάτζετ περίπου 40 εκατ. δολάρια, με αποτέλεσμα τα 325 εκατ. που έφερε σε εισπράξεις να θεωρούνται επιτυχία.

Το μπάτζετ του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. (χωρίς να υπολογίζεται το διαφημιστικό πρόμο) με τον Ντέιβιντ Φράνκελ να ξεκαθαρίζει ότι «το μεγαλύτερο μέρος του πήγε στις αμοιβές των ηθοποιών». Ωστόσο, όλοι ξέρουν ότι για να θεωρηθεί επιτυχημένη εμπορικά η ταινία θα πρέπει να υπερβεί τα 500 εκατ. σε εισπράξεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν ανησυχούν: θεωρούν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχει βγάλει τα λεφτά του.

