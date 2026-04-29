Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δηλώνει ότι θα ήθελε να δει τον Άντριαν Γκρένιερ να επαναλαμβάνει τον ρόλο του Νέιτ, του φίλου της Άντι Σακς (Άν Χάθαγουεϊ) από την πρώτη ταινία.

Ο Φράνκελ είπε στο Entertainment Weekly ότι προσπάθησε να «βάλει κρυφά» τον Γκρένιερ στην ταινία για μια σύντομη εμφάνιση. Ωστόσο, τελικά, «ήταν πολύ αργά στο πρόγραμμα παραγωγής μας για να το πραγματοποιήσουμε».

Τον Μάρτιο, ο Άντριαν Γκρένιερ δήλωσε στο Page Six ότι «ήταν απογοητευτικό που δεν έλαβα την πρόσκληση να συμμετάσχω στο sequel, αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις για τον χαρακτήρα του Νέιτ, οπότε αυτό μπορεί να έχει κάποια σχέση. Πιστεύω όμως ότι αυτό αφήνει περιθώρια για ένα spin-off».

Ο Γκρενιέρ εμφανίστηκε επίσης σε μια διαφήμιση των Starbucks, στην οποία σατιρίζει τον ρόλο του ως Νέιτ.

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης σχολίασε σχετικά με την καμπάνια που συμμετείχε ο Γκρενιέρ: «Είμαι ενθουσιασμένος που ο [Γκρενιέρ] έκανε μια διαφήμιση για τα Starbucks, η οποία ήταν πραγματικά αστεία και αυτοσαρκαστική. Μου αρέσει πολύ η ταπεινότητα και το χιούμορ που έχει!».

Όσα θα δούμε (και όσα είδαμε)

Η αρχική ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» κυκλοφόρησε το 2006, με πρωταγωνιστές την Άν Χάθαγουεϊ, τη Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλει, την Έμιλι Μπλαντ ως Έμιλι Τσάρλτον και τον Στάνλεϊ Τούτσι ως Νάιτζελ Κίπλινγκ, οι οποίοι επανέλαβαν τους ρόλους τους στη συνέχεια.

Η σχέση του Νέιτ και της Άντι έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης από τους θαυμαστές, οι οποίοι θεωρούν τη συμπεριφορά του στην ταινία εγωιστική, καθώς θυμώνει με την Άντι όταν αυτή αρχίζει να ακολουθεί την καριέρα της στο περιοδικό Runway.

Με πρεμιέρα την 1η Μαΐου, η ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» ακολουθεί την Άντι καθώς επιστρέφει στο περιοδικό «Runway» 20 χρόνια μετά την παραίτησή της από τη θέση της προσωπικής βοηθού της Μιράντα. Καθώς το περιοδικό αντιμετωπίζει ένα μεταβαλλόμενο τοπίο στα μέσα ενημέρωσης, η Άντι και η Μιράντα συνεργάζονται με την πρώην βοηθό τους Έμιλι, που είναι πλέον επικεφαλής μιας εταιρείας, για να εξασφαλίσουν διαφημιστικά έσοδα που θα μπορούσαν να σώσουν το «Runway» από την καταστροφή.

*Με πληροφορίες από: Variety