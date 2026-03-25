«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» – Το αίτημα της Άν Χάθαγουεϊ προς την παραγωγή

Η Άν Χάθαγουεϊ έχει πολλές στιγμές να θυμάται από τα γυρίσματα τoυ πολυαναμενόμενoυ σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Το περασμένο καλοκαίρι, η ηθοποιός, η οποία επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Άντι Σακς στο πλευρό της Μέριλ Στριπ και της Έμιλι Μπλαντ, έπεσε από τις σκάλες όταν έσπασε το τακούνι της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η Άν Χάθαγουεϊ ήταν προετοιμασμένη γι’αυτή την εξέλιξη.

«Ήξερα ότι με φωτογράφιζαν καθώς έπεφτα, και γνώριζα επίσης ότι, πολλοί από τους συνεργάτες μου ανησύχησαν, οπότε έπρεπε να σηκωθώ γρήγορα για να βεβαιωθώ ότι ήξεραν ότι ήμουν καλά», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar.

«Ωχ, όχι. Έγινα είδηση»

Όπως φαίνεται σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, συμπεριλαμβανομένου ενός που αναδημοσίευσε η ίδια η στο Instagram, σηκώθηκε αβίαστα από τα σκαλοπάτια, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι η πτώση της κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμήθηκε ότι είπε στον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ: «Ωχ, όχι. Έγινα είδηση».

Η ταινία έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως θαυμαστές και μη, με τους ενοχλητικούς παπαράτσι να παρακολουθούν κάθε κίνηση του καστ και του συνεργείου στη Νέα Υόρκη και την Στριπ να δηλώνει στο Harper’s Bazaar ότι «κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος να λάβει τόση προσοχή».

«Χρειαζόμασταν αστυνομικά οδοφράγματα και έλεγχο του πλήθους. Έφτασαν λεωφορεία γεμάτα θαυμαστές, οι παπαράτσι έρχονταν σωρηδόν και υπήρξε και ένα περιστατικό κατά το οποίο άρχισαν να πηδούν μπροστά από την κάμερα και μπλέχτηκαν σε καυγά με το συνεργείο! Η Άννι κράτησε την ψυχραιμία της, αλλά εγώ ήμουν ταραγμένη», υποστήριξε.

«Είναι ένα κορίτσι με χαρακτήρα»

Σε άλλο σημείο του αφιερώματος του Harper’s Bazaar, διαβάζουμε ότι η Άν Χάθαγουεϊ φρόντισε ώστε στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» να μην εμφανίζονται μοντέλα που να είναι «ανησυχητικά αδύνατα», όπως αποκάλυψε η συμπρωταγωνίστριά της, Μέριλ Στριπ.

«Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι τα μοντέλα δεν ήταν μόνο όμορφα και νεαρά — όλοι μου φαίνονται νεαροί — αλλά και ανησυχητικά αδύνατα», δήλωσε η Στριπ στο περιοδικό.

«Νόμιζα ότι αυτό το ζήτημα είχε επιλυθεί πριν από χρόνια. Και η Άννι το πρόσεξε, και πήγε κατευθείαν στους παραγωγούς για να το συζητήσει, εξασφαλίζοντας ότι τα μοντέλα στην επίδειξη που ετοιμάζαμε για την ταινία μας δεν θα ήταν υπερβολικά αδύνατα! Είναι ένα κορίτσι με χαρακτήρα».

Σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, όπου οι εταιρείες δίσταζαν να εμφανίσουν τα ρούχα τους σε ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ που κανείς δεν ήξερε αν θα σημειώσει επιτυχία ή αν θα γνωρίσει την οργή των κριτικών και του κοινού, το σίκουελ γυρίστηκε με την υποστήριξη αρκετών οίκων μόδας, ενώ το καστ παρακολούθησε επιδείξεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

*Με πληροφορίες από: People | Variety