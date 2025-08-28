Επική τούμπα και απίστευτο σώσιμο: Την Αν Χάθαγουεϊ δεν τη σταματάει ούτε ένα σπασμένο τακούνι

Ήταν το 2006 όταν στις σκοτεινές αίθουσες έκανε την εμφάνισή της μια ταινία εμπνευσμένη από το «αφεντικό» της Vogue Άννα Γουίντουρ και την βοηθό της Λόρεν Γουάισμπεργκερ – βασισμένη στο best seller της τελευταίας Ο Διάβολος Φοράει Prada. Το φιλμ ήταν μία από τις εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς (άγγιξε τα 330 εκατ. δολάρια στο box office), αποκτώντας φανατικούς θαυμαστές, καθώς έδινε κλεφτές ματιές από την κλειδαρότρυπα για τη ζωή μέσα στον «ναό της μόδας».

Και τον περασμένο Ιούλιο, περίπου δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, έσκασε η «βόμβα»: ένα sequel ήταν στα σκαριά, με τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ να επιστρέφουν στους ρόλους τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο μια fashion mania κατέκλυσε τους θαυμαστές της ταινίες που περίμεναν πως και πως τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα. Η αρχή έγινε πριν λίγο καιρό, με την Αν Χάθαγουεϊ να δίνει μια γεύση στους ακόλουθούς της μέσω του προσωπικούς της λογαριασμού στο Instagram.

Ωστόσο, η νέα γεύση από τα γυρίσματα του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 ήταν λίγο πικρή για την 42χρονη ηθοποιό. Η Χάθαγουεϊ και το συνεργείο βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για μια σκηνή, ωστόσο την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά έσπασε το ένα τακούνι της, με αποτέλεσμα να «φάει» μια τούμπα.

View this post on Instagram A post shared by Cosmopolitan India (@cosmoindia)

Όσο επικό, όμως, ήταν το πέσιμό της άλλο τόσο ήταν και το… σώσιμό της, με την Αν Χάθαγουεϊ να μην πανικοβάλλεται και να σηκώνεται γρήγορα, δείχνοντας σε όλους ότι είναι καλά.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Fred Prouser