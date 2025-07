Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Η Αν Χάθαγουεϊ προσέφερε ένα sneak peek από τα γυρίσματα της ταινίας

Η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει επίσημα ως Άντι Σακς και φρόντισε να δώσει μια πρώτη «γεύση» στους θαυμαστές της με φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» –της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας του 2006.

«It’s not just blue. It’s not turquoise. It’s not lapis. It’s cerulean.»

It’s cerulean

Έφτασε λοιπόν η ώρα για να πάρουμε μια μικρή γεύση από τη νέα μοντέρνα γκαρνταρόμπα της Σακς στην επερχόμενη ταινία. Μόλις σήμερα το πρωί, η Αν Χάθαγουεϊ δημοσίευσε ένα TikTok ετοιμάζεται να πάει στα γυρίσματα. Ενώ οι θαυμαστές είναι ήδη ενθουσιασμένοι με την πολυαναμενόμενη συνέχεια, μια λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να σπείρει την υστερία μεταξύ των φανατικών της μόδας: Η Χάθαγουεϊ φορούσε ένα μπλε πουλόβερ με λαιμόκοψη, που μοιάζει τρομακτικά με το εμβληματικό πουλόβερ της αρχικής ταινίας. Φυσικά, αυτό μας έκανε να απαγγείλουμε νοερά τον μονόλογο της Μιράντα Πρίστλεϊ λέξη προς λέξη: «It’s not just blue. It’s not turquoise. It’s not lapis. It’s cerulean».

Η επιστροφή του cerulean blue πουλόβερ όμως δεν είναι το μόνο ρούχο που είδαμε σήμερα. Μέχρι στιγμής, το styling στη νέα ταινία δεν απογοήτευσε.

Η Άντι, ο νέος διάβολος

Μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του TikTok, η Αν Χάθαγουεϊ συνέχισε την ενημέρωση όσων αδημονούν για την ταινία με μια ανάρτηση στο Instagram με ένα ακόμη power look: ένα vintage γιλέκο με ριγέ Jean Paul Gaultier και ασορτί παντελόνι, συνδυασμένο με μυτερές μπότες. Ήταν η τέλεια και εξαιρετικά ακριβής εικόνα μιας συντάκτριας μόδας: κομψή, πολυάσχολη και συνεχώς σε κίνηση. Δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Προφανώς, η Άντι κάνει «κουμάντο» τώρα.

Φαίνεται όμως ότι η συνέχεια της ταινίας δεν θα μείνει για πολύ στο Μανχάταν. (Θυμάστε το ταξίδι στο Παρίσι από την αρχική ταινία;) Αυτή τη φορά, η Σακς μπορεί να πάει κάπου εντός των Πολιτειών μεν, εκτός υπηρεσίας του Μανχάταν δε.

Σε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλατό, η Αν Χάθαγουεϊ εθεάθη κοντά σε ένα λεωφορείο του Hamptons Jitney με ένα αέρινο patchwork φόρεμα Gabriela Hearst και ένα καλοκαιρινό καπέλο μπάκετ με μια τσάντα ρούχων στο χέρι – και πάλι σε πραγματικό fashion editor lifestyle, φυσικά. Το αξεσουάρ της επιλογής της; Μια μπλε τσάντα Fendi Basket Forty8, με τη χαρακτηριστική γεωμετρική ύφανση FF του οίκου, τοποθετημένη στην κορυφή της βαλίτσας της.

Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη η επιστροφή του cerulean blue. Η επιστροφή του στη συνέχεια μοιάζει λιγότερο με αναδρομή και περισσότερο με απαίτηση. Φυσικά, έπρεπε να κάνει την εμφάνισή του – η απουσία του θα ήταν ιεροσυλία της μόδας. Όπως αναφέρει και το αμερικανικό L’Officiel, σίγουρα οι σκηνοθέτες γνωρίζουν ότι θα απογοήτευαν τους θαυμαστές παγκοσμίως αν δεν το έκαναν.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ annehathaway