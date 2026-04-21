Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

Η συνέχεια του «Ο Διάβολος φοράει Prada» αποτελεί πραγματική καινοτομία. Μετά από μια εξαιρετικά αργή πορεία -έχουν περάσει 20 χρόνια από την αρχική ταινία του 2006- η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της το βράδυ της Δευτέρας, παρουσιάζοντας ξανά σε μια επιλεγμένη ομάδα Νεοϋορκέζων τη Μιράντα Πρίστλεϊ της Μέριλ Στριπ, την κομψή και αυταρχική αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Runway».

Κόκκινο χαλί, κόκκινα όλα

Η Στριπ συνοδεύτηκε από τους συμπρωταγωνιστές της Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στο David Geffen Hall της Νέας Υόρκης, με το Lincoln Center να αποτελεί το απόλυτο σημείο για να ποζάρουν στο κόκκινο χαλί του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της πρώτης ταινίας, η οποία, όπως και η συνέχεια της, σκηνοθετήθηκε από τον Ντέιβιντ Φράνκελ και γράφτηκε από την Αλίν Μπρος ΜακΚέννα, παρακολούθησαν στα σόσιαλ, τα οποία πήραν φωτιά, τις αφίξεις των σταρ στο κόκκινο χαλί.

Όπως σημείωσε η Μέριλ Στριπ στο εξώφυλλο της Vogue του Μαΐου 2026 με συνέντευξη της Γκρέτα Γκέργουιν «λοιπόν, όλοι φοβόντουσαν την Άννα Γουίντουρ στην πρώτη ταινία, οπότε δεν μπορούσαμε να βρούμε ρούχα»

Έκρηξη σχεδιαστών

Από την Πόλη του Μεξικού, στο Τόκιο, στη Σαγκάη -η περιοδεία προώθησης της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αποτέλεσε ένα πραγματικό παγκόσμιο φαινόμενο, με αποκορύφωμα την υπέρλαμπρη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο εξωφρενικά στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada.

Η έκρηξη των σχεδιαστών απέχει πολύ από τα πιο συγκρατημένα looks που κοσμούσαν το αρχικό κόκκινο χαλί της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες πριν από 20 χρόνια. Όπως σημείωσε η Μέριλ Στριπ στο εξώφυλλο της Vogue του Μαΐου 2026 με συνέντευξη της Γκρέτα Γκέργουιν «λοιπόν, όλοι φοβόντουσαν την Άννα Γουίντουρ στην πρώτη ταινία, οπότε δεν μπορούσαμε να βρούμε ρούχα».

Δείτε παρακάτω όλες τις εμφανίσεις από την πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στη Νέα Υόρκη

Η Αν Χάθαγουεϊ καταφθάνει στην πρεμιέρα

H Lady Gaga κατά την άφιξή της

Η εντυπωσιακή Έμιλι Μπλαντ

