Ένας διάβολος στα Όσκαρ: Το νέο trailer και η ξεχωριστή στιγμή για το Devil Wears Prada στη γιορτή του κινηματογράφου

Περίπου 45 ημέρες έμειναν μέχρι τη στιγμή που το sequel της ταινίας Devil Wears Prada θα επιστρέψει στις σκοτεινές αίθουσες. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαΐου και το Χόλιγουντ φαίνεται ότι κινείται ήδη στους ρυθμούς του διαβόλου της μόδας.

Το original φιλμ του 2006 ήταν μια από τις εκπλήξεις της τότε χρονιάς. Κόστισε μόλις 40 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι είχαν στο καστ τους την Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ, ωστόσο στο box office ξεπέρασε τα 325 εκατ. δολάρια.

Βέβαια, σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και το background της ταινίας – η γενική άποψη ήθελε την 76χρονη σταρ της 7ης Τέχνης να υποδύεται την Άννα Γουίντουρ, το «αφεντικό» της Vogue. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι περισσότεροι σχεδιαστές και κριτικοί μόδας απέφυγαν να παραστούν στην πρεμιέρα του φιλμ για να μην μπουν στη «μαύρη λίστα» της Γουίντουρ.

Fast forward δύο δεκαετίες μετά, το Devil Wears Prada θεωρείται μια κλασική fashion comedy drama ταινία και το sequel του σπάει ήδη ρεκόρ, χωρίς καν να έχει βγει στις αίθουσες. Και ένα νέο trailer από την 20th Century Fox έρχεται να μας δώσει μια γεύση από τι πρόκειται να δούμε στις μεγάλες οθόνες.

Σύμφωνα με το Variety, η πλοκή εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμβληματική αρχισυντάκτρια Miranda Priestly εν μέσω της κρίσης που πλήττει τον περιοδικό Τύπο. Το επίκεντρο της σύγκρουσης μετατοπίζεται στη σχέση της με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ. Η άλλοτε βοηθός της επιστρέφει ως ισχυρό στέλεχος σε όμιλο ειδών πολυτελείας, έχοντας υπό τον έλεγχό της τα διαφημιστικά κονδύλια από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του «Runway».

Ένας διάβολος στα Όσκαρ

Και η κυκλοφορία του φρέσκου trailer δεν είναι το μοναδικό νέο που αφορά τον κόσμο του Devil Wears Prada. Συμφωνα με πλροφορίες του περιοδικού People, οι συντελεστές της ταινίας του Ντέιβιντ Φράνκελ θα έχουν μια ιδιαίτερη ξεχωριστή στιγμή κατά την διάρκεια της τελετής των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου κρύβει αρκετές εκπλήξεις. Ήδη είναι γνωστό ότι ετοιμάζεται ένα reunion των υπερηρώων από το σύμπαν της Marvel, όπως κι ένα αντίστοιχο του καστ της ταινίας Bridesmaids.