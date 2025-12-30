Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Ήταν Ιούνιος του 2006 όταν μια ταινία έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και μπορεί από πολλούς να χαρακτηρίστηκε «επιφανιακή», ωστόσο απέκτησε φανατικούς θαυμαστές. Οι ερμηνείες της Μέριλ Στριπ -ως μια άλλη Άννα Γουίντουρ– και της Αν Χάθαγουεϊ απογείωσαν το φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada, που κόστισε μόλις 40 εκατ, δολάρια αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τα 325 εκατ. στο box office.

Και σε αυτά τα περίπου 20 χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία της, έφτασε να θεωρείται κλασική. Έτσι όταν το 2024 άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φήμες για ένα sequel, οι θαυμαστές του φιλμ ενθουσιάστηκαν.

Οι φήμες έγιναν πραγματικότητα το 2025, το μπάτζετ τριπλασιάστηκε (οι φήμες λένε ότι είναι μεταξύ 100 με 150 εκατ. δολάρια) με τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη να συγκεντρώνουν εκατοντάδες παπαράτσι και fans. Πλέον όλα έχουν μπει στην τελική, ευθεία και Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.

Και μπορεί να έχουμε μπροστά μας ακόμα 5 μήνες, ωστόσο, η ταινία ήδη έχει αρχίσει ήδη να κάνει… απόσβεση. Σύμφωνα με το Forbes, το teaser διάρκειας 60 δευτερολέπτων έγραψε ιστορία, έφτασε συνολικά το εντυπωσιακό νούμερο των 181,5 εκατομμυρίων προβολών σε μόλις 24 ώρες – kai αφήνοντας πίσω του βίντεο μεγάλων παραγωγών όπως των «Moana» (160 εκατ. προβολές) και «Lilo & Stitch» (149 εκατ. προβολές).

Μάλιστα η εταιρεία ανάλυσης WaveMetrix επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το δημοφιλέστερο trailer κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.

Το teaser κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου, την ημέρα των 43ων γενεθλίων της Αν Χάθαγουεϊ, η οποία το μοιράστηκε επίσης στα δικά της κοινωνικά δίκτυα και περίπου το ένα τρίτο των προβολών προέρχεται από τους λογαριασμούς της, στο Instagram, το TikTok και το Facebook.

Όσα ξέρουμε για την ταινία

Η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026, με τη Μέριλ Στριπ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Miranda Priestly σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή.

Εκτός από την Αν Χάθαγουεϊ, στο πλευρό της θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τίμπορ Φέλντμαν και Τρέισι Τομς, ενώ στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ο Κένεθ Μπράνα, η σούπερ σταρ Lady Gaga και οι Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Μπι Τζέι Νοβάκ, Πολίν Σαλαμέ και Σιμόν Άσλεϊ.

Στο τιμόνι της παραγωγής επιστρέφει η αρχική δημιουργική ομάδα, με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ, τη σεναριογράφο Αλίν Μπρος Μακένα και την παραγωγό Κάρεν Ρόζενφελτ να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.