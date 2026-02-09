Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Το επώδυνο μυστικό της Μέριλ Στριπ και η επιστροφή – «Έπαθα μετατραυματικό στρες»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Mέριλ Στριπ στο σίκουελ Ο Διάβολος Φοράει Prada κάνει ήδη πρωτοσέλιδα με την ταινία να θεωρείται ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για την μόδα στη μεγάλη οθόνη.

Η Μιράντα Πρίσλεϊ ετοιμάζεται να ηγηθεί του στιλ στη μεγάλη οθόνη τον Μάιο και με αφορμή τη συνέχεια της ταινίας-φαινόμενο η Μέριλ Στριπ μίλησε στη Vogue για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε αυτό το comeback.

«Παραλίγο να πάθω διαταραχή μετατραυματικού στρες επειδή φορούσα ψηλοτάκουνα για 16 εβδομάδες. Νιώθω ότι πρέπει να πάρω ένα Μετάλλιο Ελευθερίας», δήλωσε στη Vogue η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η επιστροφή της ως Μιράντα Πρίσλεϊ ήταν εν μέρει μια οδυνηρή εμπειρία για τη βετεράνο ηθοποιό. «Θα έπρεπε να μου απονεμηθεί το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας» συνέχισε με χιούμορ η Στριπ που επιστρέφει στον ρόλο της σιδηράς κυρίας του περιοδικού Runway.

Η αρχική ταινία, που καθιέρωσε την Αν Χάθαγουεϊ ως το απόλυτο είδωλο της εργαζόμενης γυναίκας στη Νέα Υόρκη, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ποπ κουλτούρα. Στο σίκουελ, η πλοκή μεταφέρεται είκοσι χρόνια μετά, ακολουθώντας την επιστροφή της Άντι Σακς στο περιοδικό και την αναγκαστική επανένωση με τους παλιούς της συναδέλφους.

Η αισθητική της ταινίας έχει υποστεί ένα ριζικό makeover, με τη Μιράντα Πρίσλεϊ να εγκαταλείπει τον μαξιμαλισμό του παρελθόντος για ένα πιο sleek και μινιμαλιστικό look, αποδεικνύοντας ότι ο έλεγχος της μόδας παραμένει ακέραιος στα χέρια της.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας ταινίας ήταν η ενδυματολογική εξέλιξη της Άντι Σακς. Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία πρόσφατα εντυπωσίασε στο Met Gala με το θέμα Superfine: Tailoring Black Style, αποκάλυψε ότι η ίδια πρότεινε μια δημιουργική λύση για το πώς μια δημοσιογράφος της δικής της γενιάς θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά τη high fashion γκαρνταρόμπα της.

Σύμφωνα με την ηθοποιό, η Άντι ταξίδεψε στον κόσμο για 15 χρόνια κάνοντας ερευνητική δημοσιογραφία και, έχοντας την εκπαίδευση του Runway, έμαθε να ανακαλύπτει θησαυρούς σε vintage μαγαζιά και καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας.

Η Χάθαγουεϊ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την κυκλοφορία της ταινίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το κοινό θα μετατρέψει την επίσκεψη στον κινηματογράφο σε ένα μεγάλο fashion event.

«Ελπίζω όλοι να βάλουν τα καλά τους και να πάνε στο σινεμά, να θυμηθούμε πόσο διασκεδαστικό ήταν όταν φορούσαμε έντονο ροζ για να δούμε την Barbie», δήλωσε η ηθοποιός. «Ελπίζω όλοι να φορέσουν το αγαπημένο τους ρούχο που έχει εγκρίνει η Μιράντα Πρίσλεϊ και να περάσουν υπέροχα».