Πιο δηλητηριώδης από ποτέ, η Μέριλ Στριπ επιστρέφει ως Μιράντα Πρίσκεϊ στο σίκουελ της ταινίας Ο Διάβολος φοράει Prada με το νέο τρέιλερ να έχει γίνει ήδη viral και να αναλύεται πλάνο μετά από πλάνο.

Η αναμονή δύο δεκαετιών έλαβε τέλος με τον πιο θεαματικό τρόπο σχολιάζουν οι ιστοσελίδες μόδας. Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ και η Μέριλ Στριπ αποδεικνύει ότι ο χρόνος δεν έχει αμβλύνει ούτε στο ελάχιστο την αιχμηρή προσωπικότητα της Μιράντα Πρίσλεϊ.

Στα πρώτα πλάνα, η θρυλική διευθύντρια του περιοδικού Runway εμφανίζεται πιο επιβλητική από ποτέ, πλαισιωμένη από τον πιστό της συνεργάτη Νάιτζελ, τον οποίο υποδύεται ξανά ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Η στιγμή που η Μιράντα συναντά ξανά την Άντι της Αν Χάθαγουεϊ είναι το απόλυτο highlight, με την Πρίσλεϊ να επιδεικνύει την παροιμιώδη «επιλεκτική» της μνήμη, αρνούμενη να θυμηθεί την παλιά της βοηθό και κατατάσσοντάς την απλώς σε μία από τις αμέτρητες «Έμιλι» που πέρασαν από το γραφείο της.

Νέα τάξη πραγμάτων

Η πλοκή της νέας ταινίας, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φράνκελ και σενάριο της Αλίν Μπρος Μακένα, τοποθετεί τους ήρωες σε ένα ριζικά αλλαγμένο τοπίο.

Η Μιράντα Πρίσλεϊ έρχεται αντιμέτωπη με την παρακμή των παραδοσιακών εντύπων και την κυριαρχία της ψηφιακής εποχής.

Η μεγάλη ανατροπή, ωστόσο, έρχεται από την Έμιλι της Έμιλι Μπλαντ, η οποία δεν είναι πια η καταπιεσμένη βοηθός, αλλά μια πανίσχυρη διευθύντρια σε έναν παγκόσμιο όμιλο πολυτελείας.

Είναι ο άνθρωπος που κρατά τα κλειδιά της οικονομικής επιβίωσης του Runway, μετατρέποντας την παλιά ιεραρχία σε μια εκρηκτική μονομαχία ισχύος.

Καστ γεμάτο αστέρες

Το τρέιλερ επιβεβαιώνει την είσοδο νέων, ηχηρών ονομάτων στην παραγωγή. Ο Κένεθ Μπράνα ενσαρκώνει τον νέο σύντροφο της Μιράντα, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι και η Λούσι Λιού αναλαμβάνουν κομβικούς ρόλους που αναμένεται να φέρουν νέα δυναμική στην ιστορία.

Στο πλευρό τους θα δούμε επίσης τους Τζάστιν Θερού, Μπι Τζέι Νόβακ και την Πολίν Σαλαμέ, ναι, αδελφή του Τιμοτέ.

Η είδηση, όμως, που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η συμμετοχή της Lady Gaga σε μια εμφάνιση-έκπληξη, η οποία υπόσχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη δόση camp αισθητικής και λάμψης στο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς.

Το φαινόμενο ενός καλοντυμένου Διαβόλου

Η ταινία-φαινόμενο και η πολυαναμενόμενη επιστροφή της έχει σχολιαστεί (ίσως κάπως υπερβολικά) ως πολιτισμικό reset. Ενώ κάποιοι αναρωτιούνται αν η Μιράντα Πρίσλεϊ μπορεί να επιβιώσει στην εποχή του TikTok, η βιομηχανία της μόδας και εκατομμύρια θεατές δίνουν ήδη την απάντηση με μια πρωτοφανή ψηφιακή υστερία.

Η υποδοχή της επιστροφής επιβεβαιώνει και τη δύναμη της νοσταλγίας. Με 181,5 εκατομμύρια προβολές για το πρώτο teaser, η ταινία κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για κωμωδία τα τελευταία 15 χρόνια, αφήνοντας πίσω της υπερπαραγωγές της Disney.

Η ιστοσελίδα TechRadar χαρακτήρισε το τρέιλερ «απόλυτη τελειότητα», σημειώνοντας πως «ο τρόπος που η κάμερα ακολουθεί τις κόκκινες γόβες της Μιράντα στους διαδρόμους του Runway δημιουργεί ένα ρίγος που μόνο η Μέριλ Στριπ μπορεί να προκαλέσει».

Πρόκειται για μια στρατηγική slow-burn μάρκετινγκ που, όπως επισημαίνουν αναλυτές της Launchmetrics, μετατρέπει την προώθηση της ταινίας σε μια συνεχή αφήγηση, με τις παπαρατσικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα να παράγουν 60% μεγαλύτερο αντίκτυπο από ένα παραδοσιακό σόου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

«Μιράντα Πρίσλεϊ είσαι θρησκεία»

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αποθεωτικές για τον χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ με τους χρήστες στο X να δηλώνουν πως «αν η μόδα είχε θρησκεία, η Μιράντα Πρίσλεϊ θα ήταν ο Θεός».

Η ατάκα του Νάιτζελ που περιγράφει την Άντι ως «μία από τις Έμιλι» έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν πως αυτή η στιγμή «έφτιαξε τη ζωή τους». Βέβαια στη μόδα είναι και οι αντιπαραθέσεις.

Το Screen Rant εκφράζει επιφυλάξεις για το αν μια ιστορία που βασίζεται στα έντυπα μέσα μπορεί να παραμείνει σχετική το 2026, αναρωτώμενο αν το σίκουελ κινδυνεύει να αναιρέσει την εξέλιξη των χαρακτήρων.

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε δηλώσει παλαιότερα πως η πρώτη ταινία ανήκε σε μια άλλη εποχή, γεγονός που κάνει τους σχολιαστές να αναρωτιούνται αν η νέα ταινία θα είναι ένα ουσιαστικό σίκουελ ή απλώς μια άσκηση νοσταλγίας για να γεμίσουν τα ταμεία.

Με την «ευλογία» της Άννα Γουίντουρ

Ίσως η πιο σημαντική τοποθέτηση για την επιστροφή ήρθε από την ίδια την Άννα Γουίντουρ, τη γυναίκα που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τον χαρακτήρα της Μιράντα.

Σε πρόσφατο podcast, η Γουίντουρ παραδέχτηκε πως η πρώτη ταινία είχε πνεύμα και χιούμορ, χαρακτηρίζοντάς την «μια δίκαιη προσπάθεια».

Η απόφαση της παραγωγής να τοποθετήσει την πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026, μόλις τρεις ημέρες πριν από το Met Gala, θεωρείται από τους ειδικούς της επικοινωνίας ως η πιο «meta» κίνηση στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Το τρέιλερ ήδη περιλαμβάνει πλάνα από ένα φανταστικό Met Gala, και οι φήμες θέλουν το πρωταγωνιστικό καστ να εμφανίζεται στο πραγματικό κόκκινο χαλί του μουσείου, θολώνοντας τα όρια μεταξύ κινηματογραφικής μυθοπλασίας και πραγματικής εξουσίας στον χώρο της μόδας.

«Ο Διάβολος φοράει Zara»

Στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, η επιστροφή της Μιράντα αντιμετωπίζεται με ανάμικτα συναισθήματα.

Η Τζούλια Χομπς της Vogue σημειώνει πως η επιλογή των Rockstud παπουτσιών στο τρέιλερ είναι μια «βαθιά νοσταλγική κίνηση» που μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο vintage trend, τονίζοντας πως «αν κάποιος μπορεί να αναστήσει μια τάση, αυτή είναι η Μιράντα Πρίσλεϊ».

Από την άλλη, αυστηροί σχολιαστές μόδας σε πλατφόρμες όπως το Reddit επικρίνουν το νέο στιλ ως «ασύνδετο», με κάποιους να το αποκαλούν ειρωνικά Ο Διάβολος Φοράει Zara [The Devil Wears Zara].

Παρόλα αυτά, η βιομηχανία αναγνωρίζει ότι η πρώτη ταινία εισήγαγε τη luxury κουλτούρα στο ευρύ κοινό και το σίκουελ αναμένεται να λειτουργήσει ως ο απόλυτος οδηγός για το πώς τα μεγάλα brands επιβιώνουν στην ψηφιακή αποδιοργάνωση.

Ρεκόρ προβολών

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη εντυπωσιακή. Μετά το teaser του Νοεμβρίου, που συγκέντρωσε το αστρονομικό νούμερο των 181,5 εκατομμυρίων προβολών σε μόλις 24 ώρες, το νέο ολοκληρωμένο τρέιλερ συνεχίζει να διεκδικεί εκατομμύρια προβολές.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στην Αυστραλία στις 30 Απριλίου 2026, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου.

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την εικοστή επέτειο από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, αλλά και με το Met Gala, τη μεγαλύτερη γιορτή της μόδας παγκοσμίως.