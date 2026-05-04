Το Παλαιό Φάληρο υποψήφια Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2027
Αυτοδιοίκηση 04 Μαΐου 2026, 13:11

Το Παλαιό Φάληρο υποψήφια Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2027

Η υποψηφιότητα από το Παλαιό Φάληρο θα αξιολογηθεί από τριμελή ευρωπαϊκή επιτροπή.

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 40 συλλόγους αθλητισμού, πολιτισμού και ΑμεΑ από το Παλαιό Φάληρο πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο του Δημαρχείου ενημερωτική παρουσίαση για την υποψηφιότητα της πόλης ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού (ACES) για το 2027.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, καθώς και για τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν το σχεδιασμό της υποψηφιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, δόθηκε στον ενεργό ρόλο των συλλόγων και των φορέων της πόλης, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του Παλαιού Φαλήρου και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση και τεκμηρίωση του φακέλου υποψηφιότητας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, διανεμήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο προς τους συλλόγους, προκειμένου να συμπληρώσουν στοιχεία που αφορούν τη δράση, τη λειτουργία και την παρουσία τους στην πόλη, αλλά και να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις που μπορούν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου. Η συμμετοχική αυτή διαδικασία αποτελεί κρίσιμο μέρος της συνολικής προετοιμασίας, καθώς στόχος του Δήμου είναι η πρόταση που θα κατατεθεί να αποτυπώνει με πληρότητα το πλούσιο οικοσύστημα αθλητισμού, πολιτισμού, προσβασιμότητας και κοινωνικής συμμετοχής που χαρακτηρίζει την πόλη.

Η υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου θα αξιολογηθεί από τριμελή ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατάθεση του φακέλου, θα επισκεφθεί την πόλη προκειμένου να εξετάσει επιτόπου το σύνολο των προτάσεων που παρουσιάζει ο Δήμος.

«Ο αθλητισμός στο Παλαιό Φάληρο είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας»

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Η υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2027 είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη μας να αναδείξει το έργο, τις υποδομές, τους ανθρώπους και τις συλλογικότητές της. Ο αθλητισμός στο Παλαιό Φάληρο είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και της καθημερινής ζωής της πόλης. Θέλουμε αυτή η υποψηφιότητα να είναι μια συλλογική προσπάθεια, με τη συμμετοχή των συλλόγων, των φορέων και όλων όσοι δίνουν ζωή στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη συμπερίληψη. Με σχέδιο, καινοτομία και συνεργασία, χτίζουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα εκφράζει πραγματικά το Παλαιό Φάληρο του σήμερα και του αύριο.»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Ιρανικά ΜΜΕ: Χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

