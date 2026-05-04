Το Παλαιό Φάληρο υποψήφια Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2027

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 40 συλλόγους αθλητισμού, πολιτισμού και ΑμεΑ από το Παλαιό Φάληρο πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο του Δημαρχείου ενημερωτική παρουσίαση για την υποψηφιότητα της πόλης ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού (ACES) για το 2027.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, καθώς και για τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν το σχεδιασμό της υποψηφιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, δόθηκε στον ενεργό ρόλο των συλλόγων και των φορέων της πόλης, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του Παλαιού Φαλήρου και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση και τεκμηρίωση του φακέλου υποψηφιότητας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, διανεμήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο προς τους συλλόγους, προκειμένου να συμπληρώσουν στοιχεία που αφορούν τη δράση, τη λειτουργία και την παρουσία τους στην πόλη, αλλά και να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις που μπορούν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου. Η συμμετοχική αυτή διαδικασία αποτελεί κρίσιμο μέρος της συνολικής προετοιμασίας, καθώς στόχος του Δήμου είναι η πρόταση που θα κατατεθεί να αποτυπώνει με πληρότητα το πλούσιο οικοσύστημα αθλητισμού, πολιτισμού, προσβασιμότητας και κοινωνικής συμμετοχής που χαρακτηρίζει την πόλη.

Η υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου θα αξιολογηθεί από τριμελή ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατάθεση του φακέλου, θα επισκεφθεί την πόλη προκειμένου να εξετάσει επιτόπου το σύνολο των προτάσεων που παρουσιάζει ο Δήμος.

«Ο αθλητισμός στο Παλαιό Φάληρο είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας»

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Η υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2027 είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη μας να αναδείξει το έργο, τις υποδομές, τους ανθρώπους και τις συλλογικότητές της. Ο αθλητισμός στο Παλαιό Φάληρο είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και της καθημερινής ζωής της πόλης. Θέλουμε αυτή η υποψηφιότητα να είναι μια συλλογική προσπάθεια, με τη συμμετοχή των συλλόγων, των φορέων και όλων όσοι δίνουν ζωή στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη συμπερίληψη. Με σχέδιο, καινοτομία και συνεργασία, χτίζουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα εκφράζει πραγματικά το Παλαιό Φάληρο του σήμερα και του αύριο.»