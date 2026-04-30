ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, το οποίο συνήλθε σε συνεδρίαση στις 29/4/2026, στη Λάρισα, εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο κυβερνητικό σχέδιο «που αλλοιώνει τον τρόπο απασχόλησης και πληρωμής των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές των Δήμων» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας η οποία προσθέτει:
«Η προσπάθεια μετατροπής των πάγιων και διαρκών αναγκών σε «εποχική απασχόληση» αποτελεί ευθεία απειλή για τη δημοσιονομική και λειτουργική σταθερότητα των Δήμων. Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα.
Η ΠΕΔ Θεσσαλίας δηλώνει την αμέριστη στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων και αιτείται τη ρητή δέσμευση και θετική τοποθέτηση της Κυβέρνησης για τη συνέχιση της υπηρέτησης όλων των υπαλλήλων με συμβάσεις ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα ζητά:
- Άμεση απόσυρση της διάταξης νόμου για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές.
- Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη συνέχιση των συμβάσεων των εργαζομένων (ΕΣΠΑ και άλλων), έως την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η μόνιμη και ασφαλής εργασία τους.
- Κρατική Χρηματοδότηση για τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση λειτουργίας των δομών.
- Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 4915/2022 (νόμος Βορίδη), ώστε να διασφαλίζεται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων (Άρθρο 102 του Συντάγματος).
Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών υπηρεσιών είναι αδιαπραγμάτευτος.
