Νέες κοινωνικές δομές στη Στερεά Ελλάδα

Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία και άλλες δράσεις συμπεριλαμβάνονται στις νέες κοινωνικές δομές της Στερεάς Ελλάδας που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση των συνανθρώπων μας που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 5 νέων δράσεων για την εξασφάλιση της λειτουργίας 7 κοινωνικών δομών στους Δήμους Δωρίδος, Σκύρου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Αλιάρτου – Θεσπιέων και Μακρακώμης.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εξασφαλίστηκε η λειτουργία των ακόλουθων δομών:

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Μακρακώμης.

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μακρακώμης.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σκύρου.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δωρίδος.

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δωρίδος.

Προτεραιότητα σε κοινωνικές δράσεις

Οι νέες δομές συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως προσθέτει στην σχετική της ανακοίνωση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε 362.553,83 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό λειτουργίας των νέων δομών.

«Αφήνουμε πίσω το 2025 με τη σκέψη σε εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο την έγνοια μας, τη στήριξή μας! Και συμβολικά, η τελευταία είδηση -η τελευταία υπογραφή!- της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρονιά που φεύγει, τους ανήκει», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Λίγο προτού κλείσει η χρονιά, είχα τη χαρά να υπογράψω τις πράξεις ένταξης στο “ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2021-2027” για την εξασφάλιση της λειτουργίας 7 κοινωνικών δομών στους Δήμους Δωρίδος, Σκύρου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Αλιάρτου – Θεσπιέων και Μακρακώμης.

»Δουλεύουμε για την ανάπτυξη του τόπου με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και δίνουμε προτεραιότητα σε κοινωνικές δράσεις. Για την ενίσχυση των ευπαθών συμπολιτών μας και την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων!

»Ευχή και ελπίδα μας, το 2026 να φέρει αγάπη και δύναμη σε όλους και ανακούφιση σε όσους το χρειάζονται περισσότερο!»