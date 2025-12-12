Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στην πόλη της Λαμίας, προχώρησε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

Εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Αναγνωρίζει τον κορυφαίο ρόλο του Πρωτογενούς τομέα για την Εθνική και Περιφερειακή μας οικονομία.

Τονίζει ότι η ενίσχυση παραγωγών, κτηνοτρόφων κλπ., αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για τη διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά, αλλά και για την επάρκεια αυτών με αποτέλεσμα την πάταξη της ακρίβειας.

Επισημαίνει δε ότι η στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα είναι βασική προϋπόθεση για να μην ερημώσει η ύπαιθρος και να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η αστυφιλία και γενικότερα το δημογραφικό πρόβλημα!

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση τις ανακοινώσεις εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, και πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςμ επισημαίνει προβλήματα του κλάδου, όπως:

Μείωση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την Ε.Ε..

Κακή διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, που οδήγησε στην επιβολή ελέγχων και οικονομικών ποινών, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας – DG AGRI).

Ενεργειακή κρίση και εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και γενικά του κόστους παραγωγής.

«Ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής και μελισσοκομικής παραγωγής.

Επιβάρυνση των τελικών τιμών προϊόντων μέσα από τα κόστη μεσαζόντων.

Μνημονεύει δε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά και τη διαθεσιμότητα του αρδευτικού νερού.

Με βάση τα ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας:

Ζητά τη λήψη μέτρων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο για την ουσιαστική αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

Απαιτεί μηχανισμούς δίκαιης κατανομής αγροτικών επιδοτήσεων με πλήρη διαφάνεια.

Θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης υπεξαίρεσης κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Διεκδικεί την εξασφάλιση πόρων για την εκτέλεση όλων εκείνων των κρίσιμων και χρήσιμων εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως επίσης και των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ειδικά σε πληγείσες περιοχές.

Επισημαίνει την ανάγκη ταχύτερης καταβολής όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων:

Απαιτεί την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις πλέον ενδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους.

Ζητά την ταχεία καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων σε περίπτωση απώλειας ζωικού κεφαλαίου.

Διεκδικεί την πρόσληψη γεωτεχνικού προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Έναρξη εθνικού διαλόγου

Αξιώνει τέλος την άμεση έναρξη εθνικού διαλόγου για τα τρέχοντα, όσο και για τα διαχρονικά προβλήματα παραγωγών και κτηνοτρόφων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα εξής:

Άμεση στήριξη και ενίσχυση του Πρωτογενούς τομέα.

Μακροπρόθεσμες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του κλάδου!

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει παραγωγούς και κτηνοτρόφους:

Με εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιεί ή ωριμάζει μελετητικά προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.

Με το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της, οι οποίες λειτουργούν ενισχυτικά και υποστηρικτικά σε κάθε περίπτωση (ασθένειες, καιρικά και άλλα φαινόμενα).

Αναλαμβάνει δε να διαβιβάσει στα συναρμόδια Υπουργεία το σύνολο των ψηφισμάτων, αιτημάτων, διαμαρτυριών που κατατέθηκαν γραπτώς, από εκπροσώπους αγροτών, στο πλαίσιο της συνεδρίασης.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί τον αγροτικό κόσμο της Στερεάς Ελλάδας να μεριμνήσει ώστε η όποια συνέχιση των κινητοποιήσεων να γίνει με μορφές που δεν θα γεννήσουν αντιπαραθέσεις με άλλες κοινωνικές ομάδες και συνεπώς δεν θα αλλοιώσουν το σημαντικό μήνυμα των διεκδικήσεων.