newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Αυτοδιοίκηση 12 Δεκεμβρίου 2025 | 12:45

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

Spotlight

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στην πόλη της Λαμίας, προχώρησε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

  • Εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
  • Αναγνωρίζει τον κορυφαίο ρόλο του Πρωτογενούς τομέα για την Εθνική και Περιφερειακή μας οικονομία.
  • Τονίζει ότι η ενίσχυση παραγωγών, κτηνοτρόφων κλπ., αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για τη διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά, αλλά και για την επάρκεια αυτών με αποτέλεσμα την πάταξη της ακρίβειας.
  • Επισημαίνει δε ότι η στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα είναι βασική προϋπόθεση για να μην ερημώσει η ύπαιθρος και να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η αστυφιλία και γενικότερα το δημογραφικό πρόβλημα!

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση τις ανακοινώσεις εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, και πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςμ επισημαίνει προβλήματα του κλάδου, όπως:

  • Μείωση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την Ε.Ε..
  • Κακή διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, που οδήγησε στην επιβολή ελέγχων και οικονομικών ποινών, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας – DG AGRI).
  • Ενεργειακή κρίση και εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και γενικά του κόστους παραγωγής.
  • «Ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής και μελισσοκομικής παραγωγής.
  • Επιβάρυνση των τελικών τιμών προϊόντων μέσα από τα κόστη μεσαζόντων.

Μνημονεύει δε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά και τη διαθεσιμότητα του αρδευτικού νερού.

Με βάση τα ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας:

  • Ζητά τη λήψη μέτρων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο για την ουσιαστική αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
  • Απαιτεί μηχανισμούς δίκαιης κατανομής αγροτικών επιδοτήσεων με πλήρη διαφάνεια.
  • Θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης υπεξαίρεσης κοινοτικών και εθνικών πόρων.
  • Διεκδικεί την εξασφάλιση πόρων για την εκτέλεση όλων εκείνων των κρίσιμων και χρήσιμων εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως επίσης και των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ειδικά σε πληγείσες περιοχές.
  • Επισημαίνει την ανάγκη ταχύτερης καταβολής όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
  • Ειδικά σε ό,τι αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων:
  • Απαιτεί την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις πλέον ενδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους.
  • Ζητά την ταχεία καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων σε περίπτωση απώλειας ζωικού κεφαλαίου.
  • Διεκδικεί την πρόσληψη γεωτεχνικού προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Έναρξη εθνικού διαλόγου

Αξιώνει τέλος την άμεση έναρξη εθνικού διαλόγου για τα τρέχοντα, όσο και για τα διαχρονικά προβλήματα παραγωγών και κτηνοτρόφων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα εξής:

  • Άμεση στήριξη και ενίσχυση του Πρωτογενούς τομέα.
  • Μακροπρόθεσμες λύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του κλάδου!

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει παραγωγούς και κτηνοτρόφους:

  • Με εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιεί ή ωριμάζει μελετητικά προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.
  • Με το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της, οι οποίες λειτουργούν ενισχυτικά και υποστηρικτικά σε κάθε περίπτωση (ασθένειες, καιρικά και άλλα φαινόμενα).

Αναλαμβάνει δε να διαβιβάσει στα συναρμόδια Υπουργεία το σύνολο των ψηφισμάτων, αιτημάτων, διαμαρτυριών που κατατέθηκαν γραπτώς, από εκπροσώπους αγροτών, στο πλαίσιο της συνεδρίασης.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί τον αγροτικό κόσμο της Στερεάς Ελλάδας να μεριμνήσει ώστε η όποια συνέχιση των κινητοποιήσεων να γίνει με μορφές που δεν θα γεννήσουν αντιπαραθέσεις με άλλες κοινωνικές ομάδες και συνεπώς δεν θα αλλοιώσουν το σημαντικό μήνυμα των διεκδικήσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

World
Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παρέμβαση 11.12.25

Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
Γεωτρήσεις στη Φυλή
Επάρκεια νερού 11.12.25

Γεωτρήσεις στη Φυλή

Με γεωτρήσεις θα ποτίζονται οκτώ Πλατείες στα Άνω Λιόσια σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Προσοχή 11.12.25

Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου

Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
Ελλάδα 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»

Η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών με αίτημα την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης και την καταβολή αποζημιώσεων, ενώ οι μάρτυρες μίλησαν «κλίμα εκφοβισμού» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
Cancelled! 12.12.25

Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ με ναζιστικά και ακροδεξιά σύμβολα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει δίκτυο παραπληροφόρησης πίσω από χιλιάδες αναρτήσεις

Σύνταξη
Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος - Live η συνεδρίαση

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Η διαδικασία 12.12.25

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος του χρόνου - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως και τις 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου στα μέσα Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο