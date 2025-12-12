Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται τα βλέμματα ενώ αγρότες από βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία με τα τρακτέρ τους μπήκαν στην πόλη και έφτασαν στο λιμάνι με στόχο να προχωρήσουν σε τετράωρο συμβολικό αποκλεισμό.

Έξω από την πύλη του λιμανιού έχουν συγκεντρωθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν τους αγρότες από το να εισέλθουν. Αστυνομικοί έκλεισαν την πύλη του λιμανιού με λουκέτο για να μην εισέλθουν οι αγρότες.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το λιμάνι για να συμπαρασταθεί στους αγρότες, καθώς σωματεία και φορείς της περιοχής είχαν ανακοινώσει ήδη τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση

Τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη

Μαζί τους είναι οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας που είχαν ξεκινήσει με τα τρακτέρ τους προς τα διόδια των Μαλγάρων για να συναντηθούν με συναδέλφους τους και να συνεχίσουν όλοι μαζί, σε μηχανοκίνητη πορεία προς λιμάνι.

Από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» είχαν ξεκινήσει 17 τρακτέρ, ενώ η πομπή κινήθηκε από την Μουδανίων προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, έφτασε στο λιμάνι, ενώ από το Δερβένι είχαν ξεκινήσει αγρότες με Ι.Χ.

Τις προηγούμενες μέρες η Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων της Θεσσαλονίκης έλαβαν από κοινού την απόφαση να προχωρήσουν σε έναν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να μπλοκάρουν για λίγες ώρες την επιβατική κίνηση αλλά και την εμπορική δραστηριότητα.

Σωματεία και φορείς της πόλης στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Την ίδια στιγμή στη Λάρισα αγρότες προσανατολίζονται σε δράσεις έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ.

Αύριο οι αποφάσεις

Αύριο θα γίνει η κρίσιμη πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 40 μπλόκα.

Η διάθεση είναι να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις εάν η κυβέρνηση δεν δεσμευτεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη σύσκεψη θα εκλεγεί επιτροπή ώστε να εκπροσωπήσει τους αγρότες σε πιθανή συνάντηση με το υπουργείο.

Εντωμεταξύ η προκλητική παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση καθώς ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής με την «μεγάλη περιουσία», κατά τα λεγόμενά του, δεν καταδέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών σε μία διαδικασία – παρωδία που ευτελίζει τους θεσμούς.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δυναμιτίζει την κατάσταση στα μπλόκα καθώς οι αποκαλύψεις προκαλούν αγανάκτηση στους αγρότες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με το κόστος για την παραγωγή τους να έχει εκτοξευτεί ενώ οι τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους όλο και μειώνονται.