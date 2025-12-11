newspaper
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντα διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντα διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Σε τακτικούς ελιγμούς επιδίδεται η κυβέρνηση στο αγροτικό ενώ κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους ενώ τα μπλόκα ενισχύονται σε όλη την Ελλάδα απέναντι στις κυβερνητικές ενέργειες, την καταστολή και τα αυτόφωρα.

«Αγριεύουν» τα μπλόκα των αγροτών – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις – Η χώρα σε κλίμα έντονης κινητοποίησης

«Λάδι στη φωτιά» ρίχνουν οι συνεδριάσεις στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αποκορύφωση την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, κουμπάρου «εξ αποστάσεως» του Κυριάκου Μητσοτάκη, γνωστού ως «Φραπέ» που είχε την κάλυψη της πλειοψηφίας (ΝΔ).

Το Μαξίμου ξεδιπλώνει τη στρατηγική του σε όλα τα μέτωπα με διαρροές για πληρωμές και μόνιμα μέτρα ενίσχυσης, με προσπάθεια δημιουργίας ρήγματος στο συντονιστικό των μπλόκων όπως ισχυρίζονται εκπρόσωποί τους, αλλά και μεγάλες δόσεις καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού ενώ πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα.

Με τους αγρότες της Κρήτης

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) κόντρα σε όλους και σε όλα η κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης, σπάζοντας τη «γραμμή» για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα. Στη συνάντηση παρουσία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά δεν προέκυψε κάτι επίσημο παρότι διαρρέεται πως διεξήχθη σε «εποικοδομητικό κλίμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κκ Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για τη κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή  σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, από την κυβέρνηση εξηγήθηκε  στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Συζητήθηκαν επίσης ειδικότερα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά ( αυξημένος κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ ) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος, συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό  πετρέλαιο.

Προβληματισμός

Η συνάντηση δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, ιδίως επειδή δεν φαίνεται να συμφωνούν με αυτή άπαντες όσοι εκπροσωπούν το συντονιστικό των μπλόκων της Κρήτης, όπως μεταδίδει το cretalive, ενώ δημιουργείται και η αίσθηση πως το ραντεβού, «αδειάζει» τους αγρότες της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται εδώ και 12 μέρες στους δρόμους. Μάλιστα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική, οποιαδήποτε συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται.

Η κυβέρνηση επενδύει και στον κοινωνικό αυτοματισμό

Με δεδομένη την πίεση προς την κυβέρνηση το Μαξίμου δείχνει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό σε μια προσπάθεια να «σπάσει» το συμπαγές μέτωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνισε πως «όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι».

Πρόσθεσε πως «υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές, όπως είδαμε στην Κρήτη, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες, ακόμη και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Αγωνιούν οι ξενοδόχοι σε πόλεις και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια».

Στα μπλόκα

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους δηλώνουν οι αγρότες και παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σε περισσότερα από 110 σημεία του οδικού δικτύου οι αγρότες έχουν στήσει φραγμό. Για τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη οι οδηγοί θα συναντήσουν 7 μπλόκα.

Στο 75 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ριτσώνας, λόγω των αγροτικών μπλόκων σε Θήβα και Κάστρο, γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό.  Στον κόμβο Κιλελέρ, η Τροχαία εκτρέπει από την Εθνική εξαιτίας του μπλόκου της Νίκαιας.

Ανάλογες καταστάσεις και στη διαδρομή από την Αθήνα προς Γιάννενα και Ηγουμενίτσα. Οι οδηγοί θα βρουν μπλόκα, κάποια από τα οποία ανοιγοκλείνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο (γέφυρα Σελινούντα), στην περιμετρική Πάτρας (κόμβος Εγλυκάδας), στο Μεσολόγγι (γέφυρα Ευήνου), στα διόδια Αγγελόκαστρου, στο Άκτιο Πρέβεζας, στον Λούρο Πρέβεζας και στην Άρτα.

Οι αγρότες στα περισσότερα από τα μόνιμα μπλόκα, πάντως, προσφέρουν δίοδο διαφυγής στα οχήματα όποτε προκύπτει ανάγκη.

Η ώρα της Θεσσαλονίκης και της Νίκαιας

Τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη που οι αγρότες δηλώνουν πανέτοιμοι για τον συμβολικό αποκλεισμό (12/12) του λιμανιού. Στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αγρότες έχουν αποκλείσει συμβολικά τον δρόμο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Μαζί με τους συναδέλφους τους από το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων θα κινηθούν προς το λιμάνι χωρίς καμία πρόθεση να «ταλαιπωρήσουν την πόλη και τους κατοίκους της».

Με τις μορφές δράσης να πολλαπλασιάζονται καθημερινά: εθνικές οδοί, παράδρομοι, γέφυρες, τελωνεία και λιμάνια τελούν υπό συνεχή πίεση το ενδιαφέρον τα επόμενα 24ωρα εστιάζεται στην πανελλαδική συνέλευση στο αρχηγείο των αγροτών, στη Νίκαια (13/12), όπου θα καθορίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους.

