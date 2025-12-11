Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση, θορυβημένη από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις τους. Το Μαξίμου με διαρροές για πληρωμές και μόνιμα μέτρα ενίσχυσης παράλληλα με την καταστολή και τις εισαγγελικές διώξεις, επιχειρεί να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους, ζητώντας τους να προσέλθουν σε διάλογο με μειωμένες απαιτήσεις.

Αποκαλυπτικός ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού».

«Δεν αμφισβητώ ότι ο αγροτικός τομέας έχει προβλήματα, όπως έχει ακόμα προβλήματα και ο μηχανισμός καταβολής των επιδοτήσεων. Παρόλα αυτά φέτος στον αγροτικό τομέα θα δοθούν 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρυσι και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με τους αγρότες, στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού», είπε στον Σκάι.

Έσπευσε δε να αναφερθεί στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα, από κοινού με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των αγροτών από την Κρήτη, και πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ, αν θέλουν να συνεννοηθούν και μεταξύ τους και να έρθουν όλοι μαζί, να καταγράψουν τα αιτήματα τους και να τα δούμε ένα – ένα».

Πληρωμές

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι συνολικά φέτος οι πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ θα φτάσουν στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρσι. Και υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις από τους αγρότες υποβάλλονταν φέτος μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, στις 19 Νοεμβρίου έγινε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων και στις 28 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στο Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν απαράδεκτη, δεν μπορούσε να συνεχιστεί και θα έπρεπε να κάνουμε μια ποιοτική αλλαγή. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και γι’ αυτό το λόγο είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και λάθη, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και να γίνουν διορθώσεις. Το νομοσχέδιο για την μετάβαση στην ΑΑΔΕ έχει κατατεθεί στη Βουλή, μέσα στο μήνα θα πάει στην Ολομέλεια και εκεί θα τοποθετηθούν όλοι», είπε και πρόσθεσε:

«Επί μήνες η κυβέρνηση δεχόταν την κριτική ότι μόνο εκείνη φταίει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση, λοιπόν, προχωρά σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αλλαγή του συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να απαντήσει στην κριτική. Το σύστημα αλλάζει και τώρα, σα να ζούμε σε άλλη χώρα, ξεχνιέται η κριτική ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες» και τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο πάμε σε αλλαγές! Δεν γίνεται να είμαστε χαμένοι και στα μονά και στα ζυγά», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Οι αντιδράσεις στην αλλαγή του συστήματος εξηγούν και το γιατί η χώρα επί πολλά χρόνια δεν είχε κάνει αυτήν την αλλαγή, παρά το γεγονός ότι είχαν επιβληθεί κατ΄ επανάληψη πρόστιμα. Τώρα φτάσαμε στον ευρωπαίο εισαγγελέα και η κατάσταση πήγε στο μη περαιτέρω. Γνωρίζαμε ότι η μετάβαση δεν θα γινόταν χωρίς προβλήματα.